Sandıklı'da patates ekim alanları azalıyor

Türkiye\'nin en önemli patates üretim merkezlerinden Sandıklı\'da temmuz ayının sonunda başlayan patates hasadının sonuna gelindi. Üreticiler fiyat düşüklüğünden ve hastalıklardan dert yanarak, üretimde yarı yarıya azalma olduğunu belirtti. Geçen yıl 28 bin dekar alanda 300 bin ton patates üretilen ilçede bu yıl rekolte 18 bin dekar alanda 100 bin tona kadar düştü. Gelecek yıl da üretim alanlarının azalması bekleniyor.

\"BU YIL YİNE ÇİFTÇİ İSTEDİĞİNİ BULAMADI\"

Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Yıldız, önceki yıl patates üreticisinin \'Milova hastalığından\' dolayı zarar ettiğini söyledi. Geçen yıl patates rekoltesinin iyi olduğunu ancak, fiyat istikrarsızlığında dolayı zararın söz konusu olduğunu belirten Yıldız, şöyle dedi:

\"Bu sene yine beklenin üstünde olmadı. Bitki için hava ve iklim şartları önemli olduğunu her zaman söylüyoruz. Bu sene 40 derecenin üstünde sıcak oldu. Patates büyüme dönemindeyken kökenler sıcaktan öldü. Yani patates büyümedi. Büyümeyince verim düşüklüğü meydana geldi. Bu yıl yine çiftçi istediğini bulamadı. Diğer yandan ilçemizde patatesin kilosu 40- 60 kuruşa satıldı. Tabi 40 ila 60 kuruş arasında satışlarda verimi iyi alırsan üretim maliyetlerini kurtarırsın. Dediğim gibi sıcaklıktan dolayı verim düşük oldu. Verim artı maliyeti getiriyor. Bu sene de çiftçi para kazanamadı desem yeri vardır. Şu an zaten çiftçinin elinde patates yok, bitti. Çiftçi depoya koyamadı, depolayanlar tüccarlarımız.\"

\"ÜRETİCİ PATATESTEN PANCARA YÖNELİYOR\"

Patates üreticisine alım- satımda çek verildiğini vurgulayan Yıldız, şöyle devam etti:

\"Üreticiye 8\'inci ayda söktüğü patatese gelecek yıl 4\'üncü aya çek veriliyor. Çekin karşılığı çıkıyor, çıkmıyor. Yani hepsi bir sorun. Önümüzdeki yıl da patates üretiminin düşeceği kanısındayım. Ülke olarak tüketimden fazla üretimimiz var. Bunun yolu ihracattır. İhracatta da zaten bir yere ürün sattığımız yok. Satamayınca da mecburen düşüyor. Üretici bu durumda patatesten pancara yöneliyor. Üreticiye şeker pancarı kotası verilerek desteklenmesini istiyoruz. Bakın köylerimiz yavaş yavaş boşalıyor. Üretimde sıkıntılar var. Üretimin desteklenmesi gerekiyor. Üretim maliyetleri üretimi karşılamıyor. Bazı sıkıntılar var. Bunların bir an önce çözülmesi gerekiyor.\"

