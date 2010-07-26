T24 - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun'un Bulancak İlçesi'nde fındık bahçesine girerek kadınlarla fındık topladı. Hükümetin fındık politikalarını eleştiren Kılıçdaroğlu, Bulancak'ta yaptığı mitingte “12 Eylül'de sandıklara sahip çıkın. Bunlar her şeyi yapabilir. Yalan söyleyen, kul hakkı yiyen seçim sandığına da el atar” dedi.



Geceyi Giresun'da geçiren Kılıçdaroğlu, bu sabah kaldığı otelden ayrılırken 5 aylık ‘Kuzey' adlı bebeği sevdi. Bebeğin anne - babasının fotoğraf çektirme isteği üzerine “Çektiririm ama bu tatlı şeyi bana verirseniz” diyen Kılıçdaroğlu, bebeği bir süre sevdi ve öptü.



Daha sonra parti otobüsüyle Bulancak İlçesi'ne hareket eden Kılıçdaroğlu, Burunucu Mevkii'nde fındık toplayan kadınlarla bir süre sohbet etti. Kadınların fındık toplarken önlerine taktığı ve yörede ‘gıdık’ olarak adlandırılan küçük sepetlerden birini önüne takan ve boynuna keşandan yapılan örtü alan Kılıçdaroğlu bir süre fındık topladı.





Fiskobirlik'i bitirdiler



10 dakikada bir avuç fındık toplayan Kılıçdaroğlu hükümetin fındık politikalarını eleştirdi. Kılıçdaroğlu, “Başbakan sağda solda kızacağına, ağzını bozacağına, hakaret edeceğine gelsin buraya da fındık fiyatını açıklasın. Fiskobirlik'i bitirdiler” dedi.



Bulancak İlçesi'nde parti otobüsüyle şehir turu atan Kılıçdaroğlu, bu sırada kurban edilmek istenen koyunun kesilmesini istemedi. Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan yaklaşık 2 bin kişiye seslenen CHP lideri, şunları söyledi:



“Karadeniz insanı inatçı ve çalışkandır. Ama Karadeniz’'n şanssızlığı ‘Adaletten Kaçanlar Partisi'nin iktidarda olması. Demokrasilerde kural vardır; Verdiğin sözün arkasında durursun. Tutmuyorsan vatandaşlar sandıkta gerekli dersi verir ve onu sandığa gömer. AKP'yi sandığa gömmeye hazır mısınız? 12 Eylül referandumunda, Anayasa değişikliğinde çiftçinin, fındık üreticisinin, emeklinin lehine bir şey var mı? ‘İşsizliği bitireceğiz, yolsuzluğu bitireceğiz’ diye bir şey var mı? Bunların derdi Yüce Divan'dan kaçmak. Kul hakkı yiyenlere Yüce Divan’dan kaçmak için gittikleri referandumda destek verecek misiniz? Bugün Berat Kandili. Ramazan sonrası sandığa gideceğiz. Kul hakkı yiyenlerden hesap sorar ve ‘evet' oyu verirsek kendimizi inkar etmiş oluruz. Siyasete girip dünyalığını yapanlara, havuzlu villalarda oturanlara, köşeyi dönenlere hesap sormazsak bu ülkede demokrasiyi kökleştiremeyiz, ayağa kaldıramayız, ‘millet en güçlüdür’ diyemeyiz. Fındık henüz dalda. Fındığın kurdu ise Ankara'da. Fındık dalda, fındık kurdu Ankara'da. Niye fiyatı açıklamıyorlar? Fiskobirlik'i niye ayağa kaldırmıyorlar? Önümüzde fırsat var. Demokratik yollardan gideceğiz. 12 Eylül'de ilk tokadı, seçimlerde ikinci tokadı atacağız. Yiğit adam nasıl olur görecek. Yiğit millet midir yoksa Erdoğan mıdır?”





“Revep Bey'in yalanlarından ansiklopedi”



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Recep’in ezberi bozuldu. Kurultay’dan sonra kimyası da bozuldu, şimdi ağzı bozulmaya başladı” diyerek konuşmasını sürdürdü. Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın kızdığını, bağırıp- çağırdığını ileri sürerek şöyle dedi:



“Sıra geldi bize. Bize de kızıyor. Senin hatalarını söylemeyeceğiz de yağ mı çekeceğiz size? İstiyor ki Recep bey, herkes sırtımı sıvazlasın. Senin sırtını sıvazlayanlar dışarıdakiler. Göreceksin 12 Eylül'de. Yüce Divan’dan kaçmak için milleti alet ediyorsun. Dokunulmazlıklar var mı Anayasa’da? Recep bey niye dokunulmazlıkların arkasına saklanıyor? Söz verdi değil mi kaldırmak için? Söz verip sözünü tutmayan adama, onun deyişiyle söyleyeyim; ‘yalancı’ derler. Recep bey yalan dünyası üzerine kurulu. Ona dersini vereceğiz. Onun yalanlarından ansiklopedi çıkaracağım. Nerede ne yalan söyledi, gün gün saat saat vereceğim. Millet yalandan, soyulmaktan bıktı. Bunlar ‘fakir fakura, garip gureba’ dediler. ‘Ayakkabımız yırtıktı’ dediler. Yırtık ayakkabıyla siyasete girdiler. Nasıl oluyor da köşeyi döndüler? Handır, hamamdır, malı götürdüler. Millete ‘biz garibiz, mağduruz’ dediler. Recep bey eskiden halk adamıydı artık değil. Havuzlu villa adamı.. Bırak da bu millet de havuzlu villada otursun. Ne günahı var milletin?”



CHP lideri, ‘milli ürün' yapacakları Türkiye'ye 2 milyar dolar para sağlayan fındığın fiyatını uluslararası tekeller yerine kendilerinin belirleyeceklerini, üreticiyi destekleyeceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, hükümetin emeklilere de yeterli desteği vermediğini öne sürerken şöyle dedi:



“9 milyon emekli var. Onlara diyorum ki; sizi perişan eden, ikinci sınıf yurttaş konumuna getiren AKP’den sandıkta hesap soracağız. Tamam mı? Sizin sözünüz Ankara'ya ulaştı, Recep Bey'in ezberi bir daha bozuldu. Temiz siyaset sözü veriyorum. Düzgün siyaseti getireceğiz. Oy versin vermesin her yurttaşa hizmet etmek namus borcumuz olacaktır. Siyasette yeni, temiz sayfa açmak istiyoruz. Kul hakkı yiyenlerden hesap sormak için kahverengi ‘hayır' oyu verin. ‘Hayır' oyu verin ki onlara bir kahve içirin. Öyle bir ders verin ki 40 yıl unutmasın bunlar. Söz veriyorum; Halkın iktidarında yeni anayasa yapacağız. O yeni anayasada dokunulmazlıkları kaldıracağız. Kalpazan, naylon faturacı, hayali ihracatçılar gidip hesap verecek. İnşallah Bulancak'a Başbakan olarak geleceğim ve inşallah burada dokunulmazlıkları kaldıracağım diye söz veriyorum.”



CHP Genel Başkanı Bulancak'tan Piraziz İlçesi'ne geçen Kemal Kılıçdaroğlu, burada da yolunu kesenlere hitaben kısa konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu, “Recep bey referanduma bu kadar meraklıysa getirsin dokunulmazlıkların kaldırılması için de referandum yapalım” dedi. Kılıçdaroğlu daha sonra Ordu'ya hareket etti.



