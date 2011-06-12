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SANDIK BAŞINDA YAKALANDILAR SİVAS (A.A)

12 Haziran 2011 17:40

-SANDIK BAŞINDA YAKALANDILAR SİVAS (A.A) - 12.06.2011 - Sivas'ta çeşitli suçlardan aranan 30 kişi, sandık başında yakalandı. Alınan bilgiye göre, il merkezi ve ilçelerde oy kullanılan okullarda Sivas Emniyet Müdürlüğü ekiplerce yapılan çalışmalar sonucu, çeşitli suçlardan aranan 30 kişi gözaltına alındı. Oy kullanma işleminin ardından polis ekiplerince hastaneye götürülen kişiler, adli tabipliklerde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra karakola teslim edildi.  Aranan kişilerin, işlemlerin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

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