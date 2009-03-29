Sandık başında yakalandılar

Türkiye'nin çeşitli illerinde haklarında arama kararı bulunan 1143 kişi gözaltına alındı.



İZMİR



Alınan bilgiye göre, İzmir genelinde çeşitli suçlardan aranan kişilerin adreslerini tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıları oy kullanmaya geldiklerinde yakalamak amacıyla sandık başlarında görev aldı. Bu kapsamda 521 kişi, oylarını kullanmalarının ardından yakalandı.



KAHRAMANMARAŞ



Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde aranan kişilerin TC kimlik numaralarını belirleyerek sandık görevlilerine teslim etti.



Aranan kişiler, oy verme işlemi için sandık başına geldiğinde, görevlilerin emniyet yetkililerini araması üzerine yakalandı. Yetkililerden alınan bilgilere göre, oy verme işleminin sona erdiği saat 16.00'a kadar çoğunluğu mal beyanında bulunmama, çek kanununa muhalefet, yaralama, darp-cebir gibi suçlardan olmak üzere toplam 183 kişi gözaltına alındı.



Öte yandan, toplam 17 yıl hapis cezası bulunan Hacı Bekir D. de ekiplerce yakalandı.



MANİSA



Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kentte bazı mahallelerdeki oy verme işlemi sırasında, çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 100 kişi gözaltına alındı.



ERZURUM



Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi nedeniyle çeşitli okullara giden seçmenlerin kimlik yoklamaları yapıldı.



Yapılan sorgulamada, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 70 kişi, oylarını kullandıktan sonra gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 30'u tutuklandı.



ADIYAMAN



Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli asayiş olaylarıyla ilgili aranan 9 kişiyi, değişik semtlerdeki okullara oy kullanmak amacıyla geldiklerinde yakaladı.



ŞANLIURFA



Sabah saatlerinde oyunu kullanmaya gelen seçmenler oyunu kullandıktan sonra sandık başında gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 16 kişi Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, 20'si ise Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



ANTALYA



Antalya'da oy vermek için sandık başına giden ve çeşitli suçlardan aranan 431 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.



Antalya Emniyet Müdürlüğü günler öncesinden aranan kişilerle ilgili çalışma başlattı. Çeeşitli suçlardan aranan yaklaşık 20 bin kişinin olduğu Antalya'da polis, seçmen kağıtlarının askıya çıkmasının ardından aradıkları kişilerin oy kullanacakları okulları belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri sandık başına gidecek olan ve kendileri tarafından çeşitli suçlardan arananları yakalamak için çok sayıda takviye polis istedi. Sandık başlarında önlem alan polis, aranan kişinin oy kullanma işlemi bittikten sonra yasal işlem yaptı. Kentte çeşitli suçlardan aranan 431 kişi sandık başında gözaltına alındı.



Ayrıca polis tarafından çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle gözaltında tutulan zanlılar, polis nezaretinde okullara götürülerek oyları kullandırıldı.



DENİZLİ



Denizli'de çeşitli suçlardan aranan 30 kişi, oy kullanmak için geldikleri sandık başlarında yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü İnfaz Bürosu ekipleri ve jandarma, çeşitli suçlardan aranan ancak bulunamayan kişilerin oy kullanacakları sandıkları belirleyip, önlem aldı. Hırsızlık, dolandırıcılık, adam yaralama, zorla çek-senet tahsilatı gibi suçlardan aranan kişiler, vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için oy verecekleri sandıkları gitti. Sandıklarda aranan kişileri sivil olarak bekleyen polis ve jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 30 kişiyi oylarını kullandıktan sonra yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişiler yarın, mahkemeye çıkarılmak üzere Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilecek.



ÇANAKKALE



Çanakkale'de çeşitli suçlardan aranan 56 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanması için oy kullanacakları sandık başlarında görev aldı.



Yapılan çalışma neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 56 kişi yakalandı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Çanakkale Adliyesi'ne çıkarıldı.



