Sandık başına giden Türkiye'de yaşananlar

T24 - Türkiye sandık başına giderken yurdun 4 bir yanında farklı olaylar meydana geldi. Van'ın Özalp ilçesinde 2 kişi, bir bağımsız adayın adına basılmış mühürlü sahte oy pusulası ile yakalandı. Batman'da seçmene baskı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. Köprü yapılmayan 2 köy halkı, seçimi protesto ederek oy kullanmadı. 64 yaşındaki Ayşe Akın, Antalya'da oyunu kullandıktan sonra sandık kurulunun önünde kalp krizi sonucu öldü. Batman'daki Yolveren köyünde kurulan 2256 nolu sandık, Türkiye'de oy verme ve sayma işleminin en çabuk yapıldığı sandık oldu. Köy sadece 2 kişi oy kullandı. Şanlıurfa bağımsız milletvekili ve BDP'nin desteğiyle yeniden bağımsız aday olan İbrahim Binici'nin Suruç'ta tartıştığı iki polis memurunu dövdüğü ileri sürüldü.



İşte sandık başında yaşanan bazı olaylar:



Sahte oy pusulasıyla yakalandılar







Van'ın Özalp ilçesinde 2 kişi, bir bağımsız adayın adına basılmış mühürlü sahte oy pusulası ile yakalandı. Jandarma ekipleri, Özalp ilçesine bağlı Bodurağaç köyünde, durumundan şüphelendikleri A.R.S. ile T.S'yi, yakın takibe aldı.

Şüphelilerin, bir bağımsız adayın adına basılmış mühürlü, aslına uygun şekilde düzenlenmiş sahte oy pusulasını, vatandaşlara dağıtmaya çalıştığı belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.R.S. ile T.S'nin, Jandarma Komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan Van'ın, Akköprü ve İskele mahallelerindeki okullarda, başkasının yerine oy kullanmaya çalışan M.T. ile K.A, sandık başkanları tarafından fark edildi. Durumun polise bildirilmesi üzerine M.T. ile K.A. gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.



Seçmene baskı iddiası: 3 gözaltı

Batman'da seçmene baskı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Yavuz Selim İlköğretim Okulu çevresinde bir grubun, oy kullanmaya gelen vatandaşlara müdahale ettiği ve araçları taşladığı belirlendi. Polis seçmene baskı yaptıkları iddiasıyla 3 kişiyi gözaltına aldı.



'Kandırılan seçmek olmak istemiyoruz'

Köprü yapılmayan 2 köy halkı, seçimi protesto etti...

Doğu Anadolu Bölgesi'nde oy verme işlemi saat 07.00'de başladı. Erken saatlerde sandık başına gidenler oylarını alınan geniş güvenlik önlemleri altında kullanırken, sandık görevlileri saat 14.00 ile 15.00 arasında yoğunluk yaşanabileceğini söyledi. Ağrı'nın Eleşkit ilçesine bağlı Hürriyet ve Arifbey Köyleri ise sandığı proteste etti.

DHA'nın haberine göre; köylerine köprü yapılması için 1972 yılında etüd çalışması yapıldığını, ancak bugüne kadar bir kazma bile vurulmadığını belirten Arifbey Köyü Muhtarı Ercan Yıldız, seslerini duyurmak için Hürriyet köylü ile birlikte sandığa gitmeme kararı aldıklarını söyledi.

Artık kandırılan seçmen olmak istemediklerini vurgulayan Muhtar Ercan Yıldız şöyle konuştu:

"Şeyran Deresi, köyümüze 500 metre uzaklıkta olan Erzurum- Ağrı karayoluna bağlantımızı kesiyor. Dereye bir köprü yapılsa Ağrı ya da Eleşkirt ilçesine 16 kilometre uzaklıktayız. Ama tek şeritlik, 30 metrelik bir köprüyü bize çok gördükleri için altarnatif yoldan 35 kilometre yol katedip gidebiliyoruz. Bu nedenle Arifbey ve Hürriyet köyleri olarak sandığı protesto etme kararı aldık. İki köyde yaklaşık 400 seçmen var. Seçimler öncesi Cumhurbaşkanı, Başbakan ve milletvekilleri olmak üzere birçok yere köyümüzün durumunu anlatan mektup yazdık. Bir arpa boyu yol alamadık. Sesimizi duyurmak için sandığı protesto ediyoruz."



Ölüm sandık başında yakaladı







64 yaşındaki Ayşe Akın, oyunu kullandıktan sonra sandık kurulunun önünde kalp krizi sonucu öldü. 64 yaşındaki Ayşe Akın, oyunu kullandıktan sonra sandık kurulunun önünde kalp krizi sonucu öldü.

Antalya'nın Döşemealtı İlçesi Yeniköy Mahallesi'nde bulunan Mustafa- Ayten Aydın Lisesi'nde, 1059 numaralı sandıkta oyunu kullanmak için bir akrabasıyla birlikte saat 08.00 gibi okula gelen Ayşe Akın, üçüncü kata çıktı. Burada görevlilerden oy pusulasını alan Ayşe Akın, oyunu kullanıp sandığa attıktan sonra imza atmak üzere sandık görevlisinin yanına gelirken fenalaşıp yere yığıldı.

Okula çağırılan 112 Acil Yardım ekipleri müdahale ettiklerinde, Ayşe Akın'ın öldüğünü belirledi. Sağlık görevlileri, Akın'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini söyledi.

Sandık görevlileri, uzun süre olayın etkisini üzerlerinden atamadı. Döşemealtı Belediye Başkanı Ak Partili Nurettin Tursun da okula gelerek görevlilerden bilgi aldı. Sağlık ekiplerinin ayrılmasının ardından okula gelen belediyeye ait cenaze aracına tabut içerisinde konulan Ayşe Akın'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.



Bu köyde oy verme işlemi sona erdi



Türkiye seçimini yapmaya devam ederken, oy verme işleminin tamamlandığı ilk sandık belli oldu. Batman'daki Yolveren köyünde kurulan 2256 nolu sandık, Türkiye'de oy verme ve sayma işleminin en çabuk yapıldığı sandık oldu.

Köyde sadece iki kişi oy kullandı.

Köyde bulunması gereken 19 seçmen yurtdışında olduğu için oy verme ve sayma işlemini 10 dakikada tamamlandı.

72 yaşındaki muhtar Mehmet Alcun ve eşi 71 yaşındaki Hame Alcun için köydeki evlerinde oy sandığı kuruldu.

Sandık başkanı Ömer Baş, "Belki de tarihe geçecek en hızlı işlemi biten sandık olduk" diye konuştu.



Göç seçmen bırakmadı!

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Güvencik köyünde de, 3 aileden 9 seçmen, tek sandıkta oy kullandı.

Kaz Dağları'nın eteklerinde kurulan ve ilçeye 7 kilometre uzaklıkta bulunan köy, zaman içinde çocukların eğitimi ve ekonomik nedenlerle oldukça fazla göç verdi.

Köy Muhtarı Muharrem Çelik, AA muhabirine, köyün ormanlık alanda bulunduğunu, tarım arazilerinin az oluşu nedeniyle yaklaşık 50 haneli köyde halkın büyük çoğunluğunun göç ettiğini, geriye sadece 3 ailenin kaldığını söyledi.

Muhtar ve eşinin yanı sıra diğer 7 kişi, köy meydanındaki bir ağacın altına kurulan sandıkta görevlilerin eşliğinde oylarını kullandı.

Oy kullanımı sırasında muhtar Çelik, seçim görevlilerine lokma ve çay ikram etti.



Bağımsız vekil adayından polise tokat iddiası



Şanlıurfa bağımsız milletvekili ve BDP'nin desteğiyle yeniden bağımsız aday olan İbrahim Binici'nin Suruç'ta tartıştığı iki polis memurunu dövdüğü ileri sürüldü. Polisler dövüldüklerine ilişkin rapor alırken, İbrahim Binici ise tokat iddiasının doğru olmadığını söyledi.



Suruç'un Boztepe Köyü'ne öğle saatlerinde giden İbrahim Binici, seçim sandıklarının bulunduğu Boztepe Köyü İlköğretim Okulu'nda polis memurları H.A. ve H.U. ile karşılaştı.

Köyde sorumluluğun jandarmaya ait olduğunu söyleyen Binici, polis memurlarına bölgeden ayrılmalarını söyledi. Polis memurları ise Binici'ye valilik kararı ile köyde görevlendirildiklerini söyledi. İddiaya göre İbrahim Binici polisleri tokatlarken, yanındakiler de tartaklayıp dövdü.

Suruç Devlet Hastanesi'ne başvuran polis memurları H.A. ve H.U., milletvekili İbrahim Binici tarafından kendilerine tokat atıldığını, yanındaki kişiler tarafından da dövüldüklerini söyleyerek rapor aldı. İki polis, Binici ve yanındakiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Olayla ilgili gazetecilerin telefonla ulaştığı İbrahim Binici, köylerde gezisini sürdürdüğünü, polislere tokat attığı iddiasının doğru olmadığını söyledi.

Polisleri görev yeri olmayan bir yerde görünce duruma itiraz ettiğini söyleyen Binici, "Polislere, jandarma sorumluluk alanda ne aradıklarını sordum. Bana valilik kararı görevlendirildiklerini söylediler. Ben de o zaman polislere, görev yerlerinin oy kullanılan salonların içi olmadığını söyleyip, dışarı çıkmaları gerektiğini anlattım. Daha sonra köyden ayrıldım. İddialar kesinlikle doğru değil" dedi.





(AA - ntvmsnbc - Cnntürk)

