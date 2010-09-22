-''SANDIĞA GİTMEYENLERDEN PARA CEZASI ALINSIN'' TBMM (A.A) - 22.09.2010 -CHP Eskişehir Milletvekili Tayfun İçli, referandumda sandığa gitmeyen seçmenler hakkında para cezasının tahsis edilip edilmeyeceğini sorarak, ''Bu miktar bir amme alacağıdır. Bu alacağın takibi, ülkeyi yönetenlerin asli görevlerindendir'' dedi. İçli, Parlamento'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, ''her konuda yolsuzluklar ve suistimaller ülkesine dönüştüğünü'' savundu. Son günlerdeki en büyük yolsuzluğun ÖSYM yolsuzluğu olduğunu ifade eden İçli, bunu bir hak gaspı, hak yolsuzluğu olarak nitelendirdi. İçli, milyonlarca gencin emeği, alın teri ve haklarının, ''birtakım ahlaksızlar tarafından'' gasp edildiğini ifade etti. TÜİK'in rakamlarına göre, Türkiye'nin nüfusunun 2009 yılında, 2007'ye göre 1 milyon 975 bin 56 kişi arttığını vurgulayan İçli, YSK'nın verilerine göre ise seçmen sayısının 3 yılda 9 milyon 252 bin 525 kişi artış gösterdiğini ifade etti. İçli, ''Bir ülkenin nüfusu 2 yılda yaklaşık 1 milyon 900 bin kişi artarken seçmen sayısının 3 yılda yaklaşık 10 milyon artması garip değil mi?'' diye sorarak, bu sorulara İçişleri Bakanı'nın yanıt vermesi gerektiğini belirtti. YSK'nın bunu sorgulaması gerektiğini, basın aracılığıyla bunun bir suç duyurusu olduğunu kaydeden İçli, ayrıca YSK'ya başvuracağını bildirdi. YSK ile İçişleri Bakanlığı arasında yapılan protokol nedeniyle Danıştaya dava açtığını, bunun yaklaşık 2 yıldır beklediğini anımsatan İçli, Danıştaya öncelik dilekçesi vererek, dava dosyasının sonuçlandırılmasını talep edeceğini vurguladı. Gelecek yıl genel seçim yapılacağına işaret eden İçli, ''Seçimler demokratik biçimde yapılmazsa, sahte, naylon seçmenlerle oy kullandırılarak seçime hile karıştırılıyorsa, o ülkenin demokratik ülke olduğu söylenemez'' dedi. YSK'nın kullandığı bilgisayar programının güvenirliği konusundaki kaygılara işaret eden İçli, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Gelecek seçimlerin daha güvenli, sağlıklı yapılabilmesi için bugünden gerekli önlemler alınmalıdır. Bu konuların mutlaka YSK tarafından irdelenmesi gerekiyor. Bu konu anayasa gereği YSK'nın görevidir. 13 milyon 800 bin civarında seçmen sandığa gitmemiştir. Yasaya göre halkoylamasına katılmak zorunludur ve katılmayanlar hakkında para cezası uygulanmaktadır. Bu kadar kişi hakkında ilçe seçim kurulu başkanları, gerekli para cezasını tahsis edecek mi? Çünkü bu miktar bir amme alacağıdır. Amme alacağının takibi ve tahsisi ülkeyi yönetenlerin asli görevlerindendir. Eğer anayasa ve yasa hükümleri gereği gibi yerine getirilirse, önümüzdeki seçimlerin çok daha sağlıklı ve katılım oranı çok daha yüksek bir şekle dönüşmesi mümkün olacaktır. Keyfiliğe yer yok.''