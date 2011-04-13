-SANDALLA HİNT OKYANUSU'NU GEÇECEK SYDNEY (A.A) - 13.04.2011 - Okyanuslardaki kirliliğe dikkati çekmek için daha önce Büyük Okyanus ile Atlas Okyanusu'nu aşan İngiliz çevreci Roz Savage, bu kez de sandalla Hint Okyanusu'nu geçmek için yol çıktı. Savage, 4 ay sürecek yolculuğuna, mitolojik okyanus tanrıçasının ismi olan Sedna adlı, 7 metre uzunluğundaki mor sandalıyla Avustralya'nın liman kenti Fremantle'dan başladı. Savage, Hint Okyanusu'nu da aşması halinde dünyada 3 okyanusu kürek çekerek geçen ilk kadın olacak. Genelde yolculukları sırasında 3 saat kesintisiz kürek çeken ve 1'er saat yemek ve dinlenme molası vererek günde toplam 12 saat kürek kullanan43 yaşındaki Savage'in, Hint Okyanusu macerasında en endişelendiği şey ise korsanlar. Savage'in sandalında kurulanmak ve uyumak için küçük bir kabin, blogunu güncellemesini ve kıyıdaki ekiple bağlantısını sağlayacak 2 uydu telefonu bulunuyor. Yolculuğun bitiş noktasını güvenlik nedeniyle gizli tutan Savage, 2007 yılında Büyük Okyanusu geçme teşebbüsü sırasında botunun alabora olması sonucu ABD Sahil Güvenliği tarafından kurtarılmış, Pasifik seyahatinin bir diğer ayağında da sandaldan düşmüştü. Savage, 13 bin kilometrelik Pasifik yolculuğunu geçen yıl Papua Yeni Gine'ye ulaşarak tamamlamıştı.