Sandalet ustası hayatını kaybetti

T24 - Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde dün hayatını kaybeden dünyaca ünlü sandalet ustası Ali Güven (73), bugün gözyaşları arasında toprağa verildi.



Cenaze törenine katılan 23 yaşındaki kızı Asya Güven, ``Babamın öğrettiği mesleği atölyesinde ben devam ettirip binlerce yılık sandalet sanatı ve geleneğinin yaşamasını sağlayacağım'' dedi.



Dün (perşembe) öğle saatlerinde tedavi gördüğü Bodrum Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren 50 yıllık sandalet ustası, 1 çocuk babası 73 yaşındaki Ali Güven, bugün gözyaşları arasında toprağa verildi.



Güven'in cenaze törenine kızı Asya Güven, eski eşi Suat Yurtalan, Bodrum Belediye Başkanı DP'li Mehmet Kocadon, eski Belediye Başkanı CHP'li Mazlum Ağan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Danacı, sandaletler için dana derilerini temin eden Milaslı ayakkabı ustası Mehmet Kayrakçı ve yaklaşık bin kişi katıldı.



Belediye Başkanı Kocadon, Bodrum'un tarihte günümüze birçok değerli insanı yetiştirdiğini belirterek, ``Tarihte iz bırakan bu kişiler, fikirleri, sanatları, kültür ve el emekleri ile Bodrum'un adını dünyaya duyurdular. Bodrum'un tanıtımına büyük katkıda bulundular. Ali usta da bunlardan biriydi. Onun el yapımı sandaletlerini ve sanatını yaşatmak için belediye olarak ne gerekiyorsa yapacağız'' dedi.





Yaşayan en son ustalardan biriydi



Ali Güven'e yaklaşık 35 yıldır sandalet derilerini veren Milaslı ayakkabı ve deri ustası 76 yaşındaki Mehmet Kayrakçı da ``Ali usta sandalette yaşayan en son ustalardan biriydi. El emeği göz nuru sandaletleri İngiltere ve ABD'de özel müşterilerine yapardı. Sandaletin sandalet olmasında, dünyaya tanıtılmasında, yeni sandalet ustaları yetiştirilmesinde büyük katkıları vardı. Nur içinde yatsın'' diye konuştu.





"Taklit etmeye çalıştılar, olmadı"



Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın 38 yıllık başkanı 78 yaşındaki Mustafa Danacı ise ``Ali Usta sandalette bir marka bir ekol olmuştu. Onun yaptığı sandaletler taklit edilmeye çalışılmış ancak orjinalinin yerini tutmamıştı. Birçok sandaletçi makine ile üretime geçerken o tam yarım asır elle sandalet yapmaya çalışmıştı. Bodrum'a gelen yerli ve yabancı turistleri onun adeta bir müzeyi andıran dükkanına uğramadan geçmezlerdi. Bodrum en önemli en değerli ustalardan birini kaybetti. Ama sanatının mutlaka yaşatılması gerekir'' dedi.





Bayrağı kızı devralıyor



Cenaze törenine katılan kızı 23 yaşındaki Asya Güven ise babasından öğrendiği mesleği aynı dükkanda devam ettireceğini söyledi, ``Babamın küçük yaşlardan beri öğrettiği mesleği atölyesinde ben devam ettirip binlerce yılık sandalet sanatı ve geleneğinin yaşamasını sağlayacağım. Babama ve sanatına Bodrumlular'ın gösterdiği ilgi ve yakınlığa teşekkür ederim'' diye konuştu.



Ali Güven, Merkez Adliye Camii'nde kılınan cuma namazından sonra Gümbet Türbe Mezarlığı'nda toprağa verildi.





Sezen Aksu da giymişti



Yaptığı dünyaca ünlü Bodrum sandaletlerini başta Mick Jagger, Donna Karan, Betty Nidler, Yunan moda tasarımcısı Lakis Gavalas, Sezen Aksu, Harun Kolçak, Ayşegül Aldinç, Neco, Akrep Nalan, Osman Sınav, Ülkü Aker ve Cem Boyner gibi ünlülere giydiren Ali Güven'in Bodrum Kale Caddesi'ndeki dükkanı kapalı olmasına rağmen birçok kişinin akınına uğradı. Yerli yabancı çok sayıda turistin de dükkanın vitrinindeki el yapımı sandaletleri izlediği görüldü.





