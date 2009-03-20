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Sandal'dan kriz önlemi! '600 liraya tişört almam'

Mustafa Sandal, kendisinin de krize karşı önlem aldığını anlattı.

20 Mart 2009 02:00


Mustafa Sandal, kendisinin de krize karşı önlem aldığını anlattı.

Bu önlemleri ‘Hey Canlı’ programına anlatan Sandal şunları söyledi:


“Artık 600 lira verip marka tişört almıyorum. Cep telefonumda ise ucuz tarifeli hat kullanıyorum” diyen Sandal, Miami’de ev alan Sibel Can ve Tarkan’a da göndermede bulundu: “Neden bu ruh halindesin? Miami’ye gidiyorsan, gidersin. Otelde kalırsın, olur biter.”

Teoman'la düet yaptı

Al Jamal, Müslüm Gürses’i ikinci kez ağırladı. Gecenin sürpriz ismiyse Teoman’dı... Son albümü “Sandık”ta yer verdiği “Paramparça” şarkısını Teoman’la birlikte seslendiren ve büyük alkış alan Gürses’e olan ilgi, mekanın işletmecisini harekete geçirdi. Bu ilgi nedeniyle aynı mekanda 25 Mart’ta bir Müslüm Gürses programı daha yapılacak.




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