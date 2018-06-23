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 SANCAKTEPE'DE YAĞMUR : ALT GEÇİTTE ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Sancaktepe'de sağanak yağmur nedeniyle alt geçitleri su basarken araçlar mahsur kaldı

23 Haziran 2018 16:50


Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA
Sancaktepe\'de sağanak yağmur nedeniyle alt geçitleri su basarken araçlar mahsur kaldı.
İstanbul\'da yağmur aralıklarla etkisini gösteriyor. Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy caddesinde alt geçidi su bastı. Alt geçidin içinde bir araç biriken su nedeniyle mahsur kaldı. Araçların geçememesi üzerine yol araç ve yaya trafiğine kapatılarak itfaiye ekiplerine haber verildi. Biriken suyu görevliler tahliye etmeye çalışıyor.
 
Görüntü Dökümü:
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-Biriken su
-Mahsur kalan araç
-Kapanan yol
-Görevlilerin iş makineleri suyu tahliye etmeye çalışması
-Trafikten görüntü
Genel ve detay görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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