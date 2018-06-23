 SANCAKTEPE'DE YAĞMUR : ALT GEÇİTTE ARAÇLAR MAHSUR KALDI



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Sancaktepe\'de sağanak yağmur nedeniyle alt geçitleri su basarken araçlar mahsur kaldı.

İstanbul\'da yağmur aralıklarla etkisini gösteriyor. Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy caddesinde alt geçidi su bastı. Alt geçidin içinde bir araç biriken su nedeniyle mahsur kaldı. Araçların geçememesi üzerine yol araç ve yaya trafiğine kapatılarak itfaiye ekiplerine haber verildi. Biriken suyu görevliler tahliye etmeye çalışıyor.



Görüntü Dökümü:

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-Biriken su

-Mahsur kalan araç

-Kapanan yol

-Görevlilerin iş makineleri suyu tahliye etmeye çalışması

-Trafikten görüntü

Genel ve detay görüntüler