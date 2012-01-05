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Yaşam

Sancaktepe'de toprak kayması

Sancaktepe'de, İSKİ'nin yaptığı alt yapı çalışması sırasında açılan çukurda çalışan 2 işçi, kayan toprağın altında ald

05 Ocak 2012 02:00

T24 - Sancaktepe'de, İSKİ'nin yaptığı alt yapı çalışması sırasında açılan çukurda çalışan 2 işçi, kayan toprağın altında aldı.


Bir işçinin çevreden koşan vatandaşlar tarafından kurtarıldığı olayda, beline kadar toprak altında kalan diğer işçiyi ise itfaiye ekipleri kurtardı. İşçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


Olay, Yenidoğan Mahallesi, Veysel Karani Caddesi numara 86 önünde saat 01.00 sıralarında gerçekleşti. İSKİ'nin alt yapı çalışması sırasında kepçenin açtığı yaklaşık 2 metrelik çukurda çalışan Hasan Baydok ile İsmail Zengin, kayan toprağın altına kaldı. Vinç operatörü ile çevreden koşan vatandaşlar çukura girerek Hasan Baydok'u çıkardı. Beline kadar toprağa gömülen İsmail Zengin toprak altından çıkartılamayınca itfaiye ekipleri çağırıldı. Zengin itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışmasının ardından kurtardı.


Yakınları, Zengin'in öldüğünü zannedip sinir krizleri geçirdi. Polis ekipleri Zengin'in yakınlarını sakinleştirmede zaman zaman güçlük yaşadı. Ambulansla, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Zengin ile Hasan Baydok'un hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.


Kazı çalışmaları yapıldığı sırada caddeden ağır vasıtaların geçtiğini belirten çevredekiler, "Toprak zaten süzgeç gibi. Ağır tonajlı araçlar geçince toprak kaydı ve göçük oldu. İşçiler güçlükle kurtarıldı" İfadelerini kullandı. Çalışmanın yaklaşık bir aydır devam ettiğini aktaran mahalleli, İSKİ'nin bir an önce çalışmayı sonlandırması gerektiğini belirtti.

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