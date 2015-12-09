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Sancaktepe'de kanalizasyonda el yapımı bomba bulundu

Bombanın Ankara katliamında kullanılan bomba tipiyle aynı olduğu belirtildi

09 Aralık 2015 13:56

İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Sancaktepe Atatürk Mahallesi Ceylan Caddesi'nde yarısı toprağa gömülü kanalizasyon borusunun içinde bomba saklandığını belirledi.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, caddede 24 saat boyunca birkaç gün bekleyen ekipler, kanalizasyon borusuna saklanan sırt çantası içindeki bombayı almaya hiç kimsenin gelmemesi üzerine takip işlemini sonlandırdı.

Bomba imha uzmanı, içerisinde bomba bulunan çantayı fünye ile kontrollü şekilde patlattı. Ekipler çantanın içinde kola kutusuna hazırlanmış el yapımı 2 bomba ve 6 molotofkokteyli ele geçirdi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemeye göre, kola kutularındaki bombanın barut ve bilyelerle güçlendirilmiş olduğu belirlendi.

Emniyet kaynakları bombaların Ankara Tren Garı'nda meydana gelen “terör saldırısında” kullanılan bomba tipiyle aynı olduğunu belirtti

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