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Sancaktepe'de düşen helikopterde yaralanan astsubay hastanede şehit oldu

26 Kasım'daki kazada 4 asker şehit olmuştu

25 Aralık 2018 18:36

Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu yaralanan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Astsubay Teknisyen Üstçavuş Özkan Yılmaz (28), şehit oldu.

26 Kasım'da Sancaktepe'de 4 askerin şehit düştüğü helikopter kazasında ağır yaralanan Astsubay Teknisyen Üstçavuş Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şehit Özkan Yılmaz, kazanın ardından kaldırıldığı Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş, 4 hafta boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi görmüştü.

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