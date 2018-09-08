Sancaktepe Belediye Spor - Bayrampaşa: 1-0

Doğanay YAVUZ / İSTANBUL (DHA)
STAT: 15 Temmuz
HAKEMLER: Hasan Avcı, İlker Ayten, Muhammet Ali Doğan
SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR: Emre, Mehmet Abdullah, Rahmi Muhammet, Onur (Dk. 83 Oğuzhan), Melık, Alaattin Hamza, Timur, Recep Burak, Erbay, Cumhur (Dk. 70 İrfan), Mert (Dk. 61 İsmail)
BAYRAMPAŞA: Veysel, Üstün, Efe, Ömercan, Ahmet Güney (Dk. 65 Hakan), İbrahim Serdar (Dk. 80 Hamza), Talha, İsmail Baran, Mehmet, Ahmet Arı (Dk. 65 Oktay), Fatih
GOLLER: Dk. 22 Timur (Sancaktepe Belediye Spor)
SARI KARTLAR: Mehmet Abdullah, Timur (Sancaktepe Belediye Spor) - Ömercan (Bayrampaşa)
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup 2\'nci hafta mücadelesinde Sancaktepe Belediye Spor kendi sahasında Bayrampaşa\'yı 1-0 yendi.