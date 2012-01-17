-Sancak'ta cami yangını BELGRAD (A.A) - 17.01.2011 - Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Yeni Pazar'daki (Novi Pazar) tarihi bir cami, çıkan yangında büyük hasar gördü. Yeni Pazar'ın Hacet semtinde bulunan ve 1887'li yıllarda Avusturya-Macaristan'ın Bosna-Hersek'i ilhakı sırasında, özellikle Sırbistan'ın Nikşiç kentinden göç eden Müslüman mültecilerce inşa edilen, daha sonra birçok kez onarım gören ''Nikşiçka Camisi''nde, bu sabah henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve caminin çatı kısmı ile içerisinin büyük hasar gördüğü yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Camide büyük hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma soruşturma başlatılacağı bildirildi. Caminin, Sancak Müftüsü Muammer Zukorliç'i takip eden cemaate ait olduğu kaydedildi.