T24 LogoT24 Logo
Dünya

Sancak'ta cami yangını BELGRAD (A.A)

17 Ocak 2012 14:39

-Sancak'ta cami yangını BELGRAD (A.A) - 17.01.2011 - Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Yeni Pazar'daki (Novi Pazar) tarihi bir cami, çıkan yangında büyük hasar gördü. Yeni Pazar'ın Hacet semtinde bulunan ve 1887'li yıllarda Avusturya-Macaristan'ın Bosna-Hersek'i ilhakı sırasında, özellikle Sırbistan'ın Nikşiç kentinden göç eden Müslüman mültecilerce inşa edilen, daha sonra birçok kez onarım gören ''Nikşiçka Camisi''nde, bu sabah henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve caminin çatı kısmı ile içerisinin büyük hasar gördüğü yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Camide büyük hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma soruşturma başlatılacağı bildirildi. Caminin, Sancak Müftüsü Muammer Zukorliç'i takip eden cemaate ait olduğu kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24