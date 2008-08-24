Sanayinin yeni üssü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kurulu İskenderun Demir Çelik Fabrikası’nın (İSDEMİR) yassı mamulde deneme üretiminde başarılı sonuç alarak yıl sonunda seri üretime başlama hedefi veTuzla tersanelerinde yaşanan arayışlar, körfez ve çevresine ilgiyi artırdı.



Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Ümit Özgümüş, özellikle Marmara Bölgesi’nde yoğunlaşan sanayi yatırımlarının artık yeni arayışlara yöneldiğini söyledi.



Bu bölgede yatırım yapmayı düşünen firmaların, yüksek girdi maliyetleri, alt yapı yetersizlikleri, iş gücü gibi çok sayıda nedenden sıkıntı içerisinde olduklarını belirten Özgümüş, "Bu arayışta alt yapısını her geçen gün güçlendiren körfez, hava alanı, limanı, demiryolu ağları ile yeni yatırımların üssü olmaya aday" dedi.



Adana-Ceyhan D-400 Karayolu üzerinde, Yakapınar'ın kuzeyinde tarıma elverişli olmayan

bin 225 hektar alan üzerine kurulu AOSB'nin, sanayicisine sağladığı kullanma suyu, elektrik, doğal gaz gibi yatırım avantajları ile bir cazibe merkezi olduğunu anlatan Özgümüş, başta

tersaneler ve otomotiv yatırımcıları olmak üzere çoğu firmanın buraya gelme konusunda şimdiden yoğun talepleri olduğunu bildirdi.



Ülke geneline bakıldığı zaman en uygun yatırım alanının Adana olduğuna dikkati çeken Özgümüş, şöyle konuştu:

"Bölgemizde önceki dönemde stratejik olarak hedeflediğimiz gemi inşaat sanayisi ve otomotiv sektöründe önemli gelişmeler yaşıyoruz. Yumurtalık tersaneler için önemli bir bölge. Gemi yapımına uygun derinlik ve coğrafi yapısı, Tuzla'da sıkışan tersaneleri buraya yöneltiyor. Şimdiden 5-6 firma bölgede yer arayışına girdi, diğerlerinin gelmesi için de sürekli olarak yönlendirme yapılıyor. Bunda İSDEMİR'in 2009 yılı sonuna kadar deneme amaçlı ürettiği yassı mamulü yıllık 6 milyon tona çıkarmayı hedeflemesi, iş gücünün fazla olmasının etkisi büyük. Yassı mamul gemi üretimi için en önemli ham maddeyi oluşturuyor. Önümüzdeki süreçte bölgenin Türkiye'nin sanayi yatırımlarının büyük kısmına ev sahipliği

yapacağını düşünüyoruz."



Otomotiv sektörü için de cazip



Özgümüş, yassı mamulün sadece gemi sanayisi için değil, başta otomotiv olmak üzere çok sayıda ağır sanayi için de önemli bir ivme sağlayacağını bildirdi.



Sanayi bölgesindeki Tata ve Mersin yolunda bulunan Temsa'nın yatırımları ile kentte otomotiv sektörünün yan sanayisini oluşturduğuna dikkati çeken Özgümüş, "Temsa ve Tata'nın girişimleri yabancı yatırımları bölgeye daha rahat çekecek. Gelişmeler, Adana ve çevresinin, tersanelerinde binlerce işçinin çalışacağı, otomotiv üreticilerine ev sahipliği yapacağı bölge olacağı işaretini veriyor" diye konuştu.

