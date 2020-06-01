Sanayinin nabzı Mayıs ayında biraz düzeldi ama eşik değerin hâlâ altında

Ekonomik gidişatın öncü göstergelerinden biri olarak kabul edilen İstanbul Sanayi Odası'nın İmalat PMI Endeksi, Mayıs ayında 40,9'a yükseldi. Endeks'te 50 eşik değer olarak kabul ediliyor, bu seviyenin üzerine çıkıldığında ekonomide canlanma, altında durgunluğun etkin olduğu kabul ediliyor. Endeks, nisanda 33.4 olarak 2008'den beri en düşük seviyeye gerilemişti.

Dünya'nın haberine göre hem üretim hem de yeni siparişler mayısta da sert yavaşlama kaydederken, buna karşılık bazı firmaların operasyonlarını mayısta yeniden başlatmasıyla düşüşler daha sınırlı gerçekleşti. Bu veri ikinci çeyrekte nisana göre toparlanma olsa da ekonomide sert daralmanın devam ettiğinin de işareti.

Takip edilen 10 sektörün çoğunda belirgin yavaşlama sürdü. Giyim ve deri ürünleri en belirgin hız kaybının gerçekleştiği sektör oldu. Üretimin dengelenme noktasına ulaştığı kimyasal, plastik ve kauçuk sektöründe ise istihdam, veri serisinin başladığı Ocak 2016’dan beri en güçlü düzeyde arttı.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, son PMI verilerine göre Türk imalat sektörü mayıs ayında Covid-19 salgınının etkileri ile mücadele etmeyi sürdürdüğünü belirterek “Bu etkiler, aktivitenin nisan ayındaki sert yavaşlamadan sonra mayısta güçlü bir geri dönüş yapmasına engel oldu. Yine de yavaşlamanın daha ılımlı gerçekleşmesi, sektörün toparlanma yolunda olduğuna işaret etti. Virüsün kontrol altına alınma sürecinin devam etmesi halinde, aktivite önümüzdeki aylarda büyüme bölgesine geçebilecektir” dedi.