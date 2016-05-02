Sanayinin çarkları yavaşlamaya devam ediyor

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI endeksi, üst üste ikinci ay kritik eşik değer 50,0’nin altında kalarak imalat sektörünün faaliyet koşullarındaki kötüleşmenin devam ettiğini gösterdi.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansını ölçmek için referans kabul edilen İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketi verilerine göre, Martta 49,2 olarak ölçülen endeks nisan aynıda 48,9’a gerileyerek, geçtiğimiz eylül ayından beri gözlenen en sert daralmaya işaret etti. İstihdam dışında kalan dört alt endeks PMI endeksini olumsuz etkiledi.

Markit Kıdemli Ekonomisti Trevor Balchin, İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anketine yönelik şu değerlendirmede bulundu:

“Türk imalat sektörü yılın ikinci çeyreğine zayıf başladı. Zayıflayan dış talebin etkisiyle hem yeni siparişler hem de üretimde önceki aya kıyasla daha keskin düşüş yaşandı. Son anket verileri, Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayımladığı sanayi üretimindeki büyüme hızının (en son Şubat 2016 verisi açıklandı) önümüzdeki aylarda yavaşlamaya başlayacağına işaret ediyor. Anketin olumlu gelişmelerinden biri, PMI fiyat endekslerinin enflasyonist baskıların azaldığına işaret etmesi oldu.”

İstanbul’da genel bozulma

İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI endeksi de nisan ayında kritik eşik değer 50,0’nin altında kalarak İstanbul imalat sektörünün faaliyet koşullarında genel bir bozulma yaşandığına işaret etti. Mart ayında 48,8’e gerileyen PMI endeksi nisanda 48,9 olarak kaydedildi. Endeks, mart ayına göre çok az değişirken, geçen yılın başından bu yana gözlenen trendine de yakın düzeyde ölçüldü. Yeni iş hacmi, üretim, istihdam, tedarikçilerin teslim süresi ve girdi stokları gibi beş alt endeksin tamamı manşet PMI endeksini nisanda olumsuz etkiledi.

Markit Kıdemli Ekonomisti Trevor Balchin, İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI anketine yönelik şu değerlendirmede bulundu:

“Üretim ve yeni siparişlerdeki düşüşlerin mart ayına kıyasla hız kesmesinden kaynaklanan olumlu etkiyi, istihdamdaki gerilemenin hız kazanması ve tedarikçilerin ortalama teslimat süresinin son bir buçuk yılın en düşük düzeyine gerilemesi törpüledi. Girdi stoklarındaki keskin daralmanın devam etmesi firmaların yakın dönemde talepte güçlenme beklemediklerini gösterdi.”