-Sanayide istihdam yüzde 5,3 arttı ANKARA (A.A) - 07.09.2011 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayide istihdamın bu yılın ikinci döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artış gösterdiğini bildirdi. TÜİK, ''Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri 2011 Yılı 2. Dönem'' verilerini açıkladı. Buna göre, sanayide istihdam endeksi bu yılın ikinci döneminde (Nisan-Mayıs-Haziran) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3, bir önceki döneme (Ocak-Şubat-Mart) göre ise yüzde 2,1 artış gösterdi. Üç Aylık Sanayi İstihdam Endeksi ise 105,3 oldu. Bu yılın ikinci döneminde, sanayide çalışılan saat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2, bir önceki döneme göre de yüzde 2,4 arttı. Üç Aylık Sanayide Çalışılan Saat Endeksi de 104 olarak gerçekleşti. Üç aylık sanayide Brüt Ücret-Maaş Endeksi, 2011 yılı ikinci döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4, bir önceki döneme göre de yüzde 4,8 arttı. Üç Aylık Brüt Ücret-Maaş Endeksi 182 oldu. Ana sanayi grupları sınıflamasında bu yılın ikinci döneminde istihdam, geçen yılın aynı dönemine göre, ara malı imalatında yüzde 5,6, dayanıklı tüketim malı imalatında yüzde 6,7, dayanıksız tüketim malı imalatında yüzde 3,4 ve sermaye malı imalatında yüzde 12,3 artış, enerjide yüzde 3,4 azalış gösterdi. Brüt ücret-maaşlar ise geçen yılın aynı dönemine göre, ara malı imalatında yüzde 17,5, dayanıklı tüketim malı imalatında yüzde 14,5, dayanıksız tüketim malı imalatında yüzde 12,3, enerjide yüzde 3,5 ve sermaye malı imalatında yüzde 20,1 arttı. Brüt ücret-maaşlar bir önceki döneme göre de ara malı imalatında yüzde 5,9, dayanıklı tüketim malı imalatında yüzde 7,4, dayanıksız tüketim malı imalatında yüzde 3,1, enerjide yüzde 4,7 ve sermaye malı imalatında yüzde 5,2 artış gösterdi.