Sanayide istihdam üçüncü çeyrekte yüzde 1.4 arttı

İstanbul, 24 Kasım (DHA) – Sanayide istihdam, çalışılan saatler ve brüt ücret maaş endeksi 2017 yılının üçüncü çeyreğinde arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi istihdam endeksi 2017 yılı üçüncü çeyreğinde yılık bazda yüzde 1.1 artarken, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 1.4 yükseldi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayide çalışılan saat endeksi 2017 yılı III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.6 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayide çalışılan saat endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.2 yükseldi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayide brüt ücret – maaş endeksi 2017 yılı III. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 13.7 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayide brüt ücret maaş endeksi ise bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 2.7 yükseldi.