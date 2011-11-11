-Sanayide en yüksek artış dayanıklı tüketimde ANKARA (A.A) - 11.11.2011 - Sanayi üretimi bu yılın Eylül ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 arttı. Sanayi üretimi aylık bazda değerlendirildiğinde ise bir önceki aya göre artış oranı yüzde 6,9 oldu. Sanayi üretimi, Eylüldeki bu artışla Mart ayından sonra yeniden çift haneye ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2011 yılı Eylül ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Eylülde geçen yılın aynı ayına göre, sanayinin alt sektörlerinden madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 2,2, imalat sanayinde yüzde 12,8, elektrik, gaz, buhar, iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe de yüzde 9,9 artış görüldü. Takvim etkisinden arındırılmış endeks, Eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ise Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 artış kaydetti. -En yüksek artış dayanıklı tüketim malı imalatında- Ana Sanayi Grupları Sınıflamasına göre, Eylülde geçen yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 15,2 ile dayanıklı tüketim malı imalatında kaydedildi. Bunu, yüzde 15 ile ara malı imalatı, yüzde 12 ile sermaye malı imalatı, yüzde 9,6 ile dayanıksız tüketim malı imalatı ve yüzde 7,4 ile enerji izledi. İmalat sanayi alt sektörlerine bakıldığında artışta ilk sırayı mobilya imalatı aldı. Geçen yıl aynı ayda yüzde 26,4 daralan mobilya imalatı bu yıl Eylülde yüzde 56,8 artış gösterdi. Bu dönemde en fazla üretim azalışı yüzde 39 ile diğer ulaşım araçlarının imalatında görüldü. Bunu yüzde 14,1'lik azalışla bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı izledi.