Sanayide cirolar Eylül'de yıllık yüzde 32.3 arttı (2)

İstanbul, 16 Kasım (DHA) – Türkiye genelinde sanayi sektörünün üretimi, Eylül ayında yıllık bazda yüzde 5.6, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 1.8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinin toplam ciroları Temmuz ayında yıllık yüzde 32.3, aylık yüzde 1.8 arttı.

TÜİK verilerine göre:

Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49.4 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 5.4 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.5 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 3.2 azaldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26.2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0.1 azaldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37.1 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2.8 arttı. (Tablo ve Grafik)