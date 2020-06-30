Sanayicinin doğalgazına indirim, vatandaşa aynı fiyattan devam

Elektrik Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK), elektriğe gelecek 3 ay boyunca zam yapmama kararı aldı. Öte yandan BOTAŞ da, sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgaz fiyatında yüzde 9.7 ile 12.5 arasında indirim yaptı.

Dünya’nın haberine göre BOTAŞ, 2020 Yılı Temmuz Ayı Doğal Gaz Toptan Satış Fiyat Tarifesi’nde konutlarda kullanılan doğalgazın fiyatını değiştirmezken sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgaz fiyatında yüzde 9.7 ile 12.5 arasında indirime gitti.

Bakan Albayrak: Canlanmaya katkı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'de yaptığı değerlendirmede sanayi tesislerinin kullandığı doğalgaza yapılan indirimin ekonominin canlanmasına katkı yapacağını belirtti: "Pandemi döneminde desteklerle koruduğumuz sanayimizin ve ekonomimizin hızlı toparlanmasına katkı sağlayacak bu indirimin hayırlı olmasını diliyorum. Ekonomideki her olumlu gelişmeyi insanımıza yansıtmaya, üretim ve istihdamı artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."