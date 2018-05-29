Sanayicilerden enflasyon için acil tedbir çağrısı

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, (DHA)- EGE Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, mayıs ayı olağan meclis toplantısında ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Dolardaki yükselişi faiz artırımındaki gecikmeye bağlayan Yorgancılar, \"Enflasyonun düşürülmesi ile ilgili tedbirler alınmalıdır. Kalıcı çözüm için, ithalat bağımlılığını düşürecek şekilde üretim yapısında dönüşüm sağlayacak önlemler hayata geçirilmelidir\" dedi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Mayıs ayı olağan meclis toplantısında gündem maddelerine geçilmeden önce geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Bitkisel Ürünler Sanayi Meslek Komitesi Meclis Üyesi Kürşad Yuvgun (60) için anma yapıldı. Bazı meclis üyelerinin konuşmasının ardından Yuvgun\'un iki kızı ve damadına, merhumun anısına fotoğrafının bulunduğu tablo hediye edildi.

EBSO Meclis Başkanı Salih Esen, mecliste yaptığı konuşmada toplantıya davet edilen BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk\'ün katılım göstermediğini açıkladı. Başkan Esen, yeni dönemde 130 olan meclis üye sayısının 132\'ye çıktığını söyleyerek meclise 43 yeni üyenin katıldığını dile getirdi. Son 5 yıllık dönemde iş dünyası olarak ciddi belirsizlikler ve zorluklarla mücadele etmek zorunda kaldıklarını savunan Esen, \"İçinde bulunduğumuz coğrafyada yaşanan jeopolitik gerginlikler küresel ölçeğe taşındı ve Türkiye konumu itibariyle yaşananlardan en çok etkilenen ülkelerden biri oldu. Belirsizliklerin ekonomiye etkisi itibariyle, iş dünyamızda da oldukça zor günler geçirdik. Tüm bu zorluklara rağmen var gücümüzle mücadele edip ekonomik açıdan istikrarlı bir seyir izlemeyi başardık. 2017\'de ekonomideki yüzde 7.4\'lük ve sanayi üretimindeki yüzde 8.9\'luk büyüme oranının bu mücadelenin bir eseri olarak görüyorum. Ancak, bugün ulaştığımız genel veriler ve ekonomik durum itibariyle çok daha keskin virajları olan bir yola girmiş bulunuyoruz. 2018-2022 çalışma dönemimizde, jeopolitik ve ekonomik açıdan çok daha ciddi bir mücadelenin bizi beklediğini görüyorum. Umarım yanılıyorumdur\" dedi.

\'DOLAR OLMASI GEREKENİN ÇOK ÜZERİNDE\'

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, mecliste yaptığı konuşmada Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği\'nin yeni yönetim kurulunda yer almadığını hatırlatarak bölgeyi İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener\'in temsil edeceğini söyledi ve kendisine başarılar diledi. 24 Haziran seçimleriyle ilgili bir değerlendirme yapan Yorgancılar, jeopolitik riskler ve ekonomik adımların önümüzdeki 6 ay sanayiciyi yakından etkileyeceğini dile getirdi. Petrol fiyatlarındaki artışa dikkat çeken Yorgancılar, işadamlarına daha önce de yaptığı \"İhracat yapmıyorsanız dövizle borçlanmayın\" uyarısını hatırlattı. Kurlardaki yükselişin nedenlerini sıralayan Başkan Yorgancılar şöyle konuştu:

\"Merkez Bankası\'nın müdahalede gecikmesi, enflasyondaki artış ve bu artışın devam edeceği yönündeki beklentiler, cari açığın, hem yüksek olması hem de petrol fiyatlarındaki artışa bağlı olarak yükselmesi, bütçe dengelerindeki bozulma, dolar endeksinde yükseliş, bölgesel yani jeopolitik risklerin artması gibi nedenler kurlarda yükselişe neden oldu. 12-13 Haziran tarihindeki FED toplantısından faiz artışı beklentisi, döviz rezervlerinde azalma, ara malı ithalatında dışa bağımlılığımız, erken seçim ve sonrasına ilişkin siyasi belirsizlikler de bu artışta etkili olmuştur. Bugün itibari ile Euro cinsinden Euribor+3,25 toplam 5 yıl vadeli bir kredi penceresi açıldı. Bu şekilde kur zararlarının önüne geçmek hedefleniyor. Son hamleler olumlu olmakla birlikte tablo sürecin nasıl kötü yönetildiğini ortaya koyuyor. Dolar bugün 4.57, Euro 5.33 seviyelerinde ve hala olması gerekenin çok üzerinde.\"

YABANCI YATIRIMCIYA TÜRKİYE UYARISI

Merkez Bankası\'nın para politikasını öncelikle normalleştirmesini beklediklerini ifade eden Ender Yorgancılar, kurlarda istikrar sağlanıncaya kadar faiz politikasının normal kanaldan etkin olarak kullanılmasını istedi. Piyasaları canlandırma girişimlerinin önemli olsa da geçici olduğunu öne sürenYorgancılar, belirsizlik, güven ortamının sorgulanması ve kalıcı olmayan adımların sorunları ortadan kaldırmadığını savundu. Birçok uluslararası değerlendirme kuruluşu tarafından yatırımcılara Türkiye\'ye dair ciddi uyarılarda bulunulduğunu söyleyen Yorgancılar, \"Bu durum sermayenin kaçması anlamına geliyor. Artan kurlar ile birlikte artan maliyetler ve enflasyon özellikle üretici üzerinde ciddi baskı yapıyor. Tek çarenin Merkez Bankası faiz artırımı olmadığını da çok iyi biliyoruz. Piyasa-Merkez Bankası ayrışması giderilmelidir. Enflasyonun düşürülmesi ile ilgili tedbirler alınmalıdır. Kalıcı çözüm için, ithalat bağımlılığını düşürecek şekilde üretim yapısında dönüşüm sağlayacak önlemler hayata geçirilmelidir. Üretim ve talep dengesi örtüşmüyorsa, 100 dolarlık ihracatın 60 doları ithalat ise bu sürdürülemez. Makro ekonomik istikrar için reformlara odaklanılmalıdır. Bütçe açığının kontrolden çıkması engellenmelidir. Maliye bir yıllık borçlanma ve itfa programını açıklamalıdır. Döviz kazandırıcı işlemler desteklenmelidir. Sanayi ve tarımsal üretimde enerji maliyetleri ÖTV indirimi ile düşürülmelidir. Olağanüstü hal kapsamı yeniden değerlendirilmeli, adalet reformu gündeme alınmalıdır\" dedi.

Konuşmasının sonunda yerli üretimin önemine dikkat çeken Başkan Yorgancılar, piyasa değeri Türkiye\'nin milli gelirinden fazla olan bir markayı örnek vererek \"Bir marka düşünün 2017 yılı cirosu ilk 100 büyük firmanın cirosunun 11.5 katıdır. Apple, marka değil de bir ülke olsa, ilk 20 ekonominin içinde. Yani bizim yerli ve milli hedefle çok ama daha stratejik çalışmamız gerekmektedir\" diye konuştu.

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