Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Demokrasimize ve ekonomimize en büyük darbeyi vuran Gezi kalkışması apaçık bir ihanettir

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Gazi Davası'ndaki beraat kararına tepki göstererek Gezi eylemlerini ‘ihanet’ diye nitelendirdi.

Gezi Parkı eylemleri gerekçesiyle 840 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala ve tutuksuz 15 sanığın yargılandığı davanın 6. duruşması bugün Silivri'de İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Yiğit Aksakoğlu'nun da aralarında bulunduğu 16 sanıklı davada 9 sanık haklarında isnat edilen tüm suçlardan beraat etti. Bu kapsamda davanın tek tutuklu sanık Osman Kavala tahliye edilecek.