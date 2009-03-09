Sanayi üretiminde rekor düşüş

En büyük düşüş sermaye malı imalatında

Üretimdeki en büyük azalma otomotiv sektöründe oldu

Sanayi üretimi Ağustos’tan beri düşüyor

'Toparlanma 2010'a kalacak gibi...'

En büyük artış yüzde 1 ile gıdada oldu

Türkiye’nin sanayi üretimi ocak ayında 2008 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 21,3 oranında azaldı. Ağustosta yüzde 3.5 olarak gerçekleşen düşüş altı kat artarak ocakta yüzde 21.3’e ulaştı. Sanayi üretimi, 2008 yılı Ocak ayında yüzde 11,6 artmıştı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2009 Ocak Ayı Sanayi Üretim Endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre Aylık Sanayi Üretim Endeksi, 2009 yılı Ocak ayında, 2008 yılı Ocak ayınagöre yüzde 21,3 azalış gösterdi.Ağustos ayından bu yana yaklaşık altı ayda altı kata ulaşan böylesi bir düşüşü uzmanlar çok büyük bir daralma olarak değerlendiriyor.Ana sanayi grupları sınıflamasına göre, Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek düşüş yüzde 44.6 ile sermaye malı imalatında görüldü. Dayanıklı tüketim malı imalatı yüzde 25.4, aramalı malı imalatı yüzde 24, dayanıksız tüketim malı imalatı yüzde 10.1 ve enerji yüzde 6.4 oranında düştü.İmalat sanayi alt grupları incelendiğinde, en yüksek düşüş oranı yüzde 60.3'le motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork imalatında gerçekleşti.Onu, yüzde 55.7 ile radyo, tv, haberleşme teçhizatı ve cihazları İmalatı ve yüzde 32.1 ile büro makineleri ve bilgisayar imalatı takip etti.Küresel krizin etkisiyle sanayi üretiminde Ağustos ayından beri düşüş görülüyor. Üretim Ağustos’ta yüzde 4.1, Eylül’de yüzde 5.2, Ekim’de yüzde 8.5, Kasım'da yüzde 13.9, Aralık'ta yüzde 17.8 azaldı. Ocak'taki rekor düşüşle sanayi üretimindeki bozulma da devam etmiş oldu.Fortis Ekonomisti Erkin Işık üretimdeki rekor düşüşle ilgili şunları söyledi: "Korktuğumuz başımıza geliyor. Mevsimsel etkilerden arındırılmış rakamlara bakınca önceki aya göre yüzde 2.6'lık bir düşüş var. Temmuz ayından beri toplam düşüş yüzde 17'yi buldu. Bu da 2001 krizinde yaşadığmıız düşüşten biraz daha sert bir düşüş; orada yüzde 16.5'ti. Şu anda ekonomik aktivitedeki daralmanın en kötüsü geride kalmadı. Önümüzdeki döneme ilişkin olumlu sinyal yok, toparlanma işareti yok. Maalesef olumsuz senaryo gerçekleşmeye başlıyor. Bu yıl ekonomideki daralma yüzde 5'lere çıkabilir. Toparlanma 2009'un son çeyreğinde olabilir; daha çok 2010'a kalacak gibi gözüküyor."Alt grupta yer alan kalemlerden tekstil ürünleri imalatında yüzde 28,3, ana metal sanayinde yüzde 24,1, kimyasal madde ve ürünleri imalatında yüzde 20,2 düşüş gözlendi.Derinin tabaklanması ve işlenmesinde yüzde 31,1, mobilya imalatı başka yerde sınıflandırılmayan (b.y.s) diğer imalatlarda yüzde 20,1, b.y.s. elektrikli makine ve cihazların imalatında yüzde 21,5, b.y.s makine ve teçhizat imalatında yüzde 22,5, makina ve teçhizat hariç metal ürünleri imalatında yüzde 30,6, plastik ve kauçuk ürünleri imalatında yüzde 24,6, kok kömürü rafine edilmiş petrol ürünlerinde yüzde 29,4 gerileme gözlendi.İmalat sanayi alt kalemlerinde artış gözlenenler, yüzde 1 ile gıda ürünleri ve içecek imalatı, yüzde 0,7 ile tütün ürünleri imalatı oldu.TÜİK verilerine göre, 2009 ve 2008 yılları Ocak ayı sanayi sektörü üretimindeki artış oranları (%) olarak şöyle:Toplam sanayi -21,3 11,6Madencilik -3,8 15,2İmalat sanayi -24,2 11,3Elektrik, gaz ve su -6,0 12,7