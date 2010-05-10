Sanayi üretiminde hızlı artış

T24 - Sanayi üretimi mart ayında yüzde 21.1 artış gösterdi. Beklentiler ise sanayinin yüzde 19.8 artacağı yönündeydi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı sanayi üretim endeksi rakamlarını açıkladı.



Buna göre sanayi üretim endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21.1 artış gösterdi.



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2010 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre; imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 23.9, madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 9.1, elektrik, gaz ve su sektörü endeksi yüzde 6.7 arttı.