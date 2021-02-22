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"Sanayi üretimimiz Çin'i geçti" diyen Merve Şebnem Oruç'a İsmail Saymaz'dan yanıt

22 Şubat 2021 18:20

Daily Sabah yazarı Merve Şebnem Oruç ile gazeteci ve yazar İsmail Saymaz'ın arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu. Saymaz, "Sanayi üretimimiz Çin'i geçti" diyen Oruç'a; "Neden Berat Albayrak istifa etti o zaman?" yanıtını verdi. 

 

TV 100 ekranlarında yayınlanan Ahu Özyurt'un sunduğu 10'dan 12'ye programının konuğu gazetesi İsmail Saymaz, Merve Şebnem Oruç'un ekonominin iyi olduğunu ifade ettiği sözlerine şu yanıtı verdi: 

"Neden Berat Albayrak istifa etti o zaman? AK Parti döneminde istifa eden yoktur. İstifa AK Parti’de yoktur çünkü istifa etmeniz için başarısız olmanız gerekir. AK Parti’de başarısız olan yoktur, çok başarıdan yorgun düşmek vardır"

İsmail SaymazMerve şebnem oruç
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