"Sanayi üretimimiz Çin'i geçti" diyen Merve Şebnem Oruç'a İsmail Saymaz'dan yanıt

Daily Sabah yazarı Merve Şebnem Oruç ile gazeteci ve yazar İsmail Saymaz'ın arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu. Saymaz, "Sanayi üretimimiz Çin'i geçti" diyen Oruç'a; "Neden Berat Albayrak istifa etti o zaman?" yanıtını verdi.

TV 100 ekranlarında yayınlanan Ahu Özyurt'un sunduğu 10'dan 12'ye programının konuğu gazetesi İsmail Saymaz, Merve Şebnem Oruç'un ekonominin iyi olduğunu ifade ettiği sözlerine şu yanıtı verdi:

"Neden Berat Albayrak istifa etti o zaman? AK Parti döneminde istifa eden yoktur. İstifa AK Parti’de yoktur çünkü istifa etmeniz için başarısız olmanız gerekir. AK Parti’de başarısız olan yoktur, çok başarıdan yorgun düşmek vardır"