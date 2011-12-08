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Ekonomi

Sanayi üretimi yüzde 7,3 arttı

Sanayi üretim endeksi, 2011 yılı Ekim ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 arttı.

08 Aralık 2011 02:00

T24 - Sanayi üretim endeksi, 2011 yılı Ekim ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 arttı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, bu yıl Ekim ayında geçen yılın Ekim ayına göre, madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksinde yüzde 8,6, imalat sanayi sektörü endeksinde yüzde 7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinde de yüzde 9,4 artış kaydedildi.
 

Takvim etkisinden arındırılmış endeks 2011 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,3, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 4,4 artış gösterdi.


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