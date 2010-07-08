Sanayi üretimi yüzde 15.6 arttı

T24- Sanayi üretimindeki kesintisiz artış dönemi altıncı ayına girdi. Üretim Mayıs'ta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.6 artışla beklentilerin üzerinde yükseldi.



TÜİK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, takvim etkisinden arındırılmış endeks Mayıs'ta bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 15.1 artarken mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi bir önceki aya göre yüzde 1.9 arttı.



TÜİK verilerine göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksini bir önceki aya göre değişim olarak Mayıs'ta yılın en yüksek artışını gerçekleştirdi. Ocak'ta mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksini bir önceki aya göre değişimi yüzde 0.7; Şubat'ta yüzde 1.5, Mart'ta yüzde 1.0, Nisan'da yüzde 0.9 olmuştu.



TSKB Ekonomisti Başar Yıldırım, veri sonrası yayımladığı notta, "Rakamlar yıllık bazda güçlü görünümünü devam ettirirken; mevsimsellikten arındırılmış verilerde aylık bazda bu yılın en güçlü artışını görüyoruz. Ancak bir süredir belirttiğimiz gibi gerek sanayi üretimi endeksi gerekse takvim etkisinden arındırılmış rakamlara yönelik yıllık artışlarda baz etkisinin gücünü doğal olarak yitirmeye başladığını izliyoruz" dedi ve ekledi:



"Geçtiğimiz yıldan gelen güçlü baz etkisinin gücünü yitirmeye devam edecek olması ile Avrupa ülkelerine yönelik mevcut riskler ve bunun ihracata olabilecek negatif yansıması; ikinci çeyrekte yüzde 14.5 büyüme kaydedileceğini düşündüğümüz sanayi üretim rakamlarında; yılın son çeyreği itibariyle dikkatle izlenmesi gereken riskler arasında yer alıyor. Rakamların TCMB faiz kararı üzerinde bir etki yapacağını düşünmüyoruz."



Veriye bu ay baz oluşturan bir önceki yıl aynı döneme denk gelen Mayıs 2009'da sanayi üretimi yüzde 17.6 daralmıştı.



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2010 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre; madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 13.3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 16.5, elektrik, gaz ve su sektörü endeksi yüzde 9.4 arttı.