Sanayi üretimi temmuzda yüzde 4,2 daraldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı sanayi üretim endeksini açıkladı.

Buna göre sanayi üretimi temmuzda aylık yüzde 4,2 azalırken, yıllık olarak ise yüzde 8,7 arttı. Sanayi üretiminin yıllık olarak yüzde 15.1 artması bekleniyordu. Öte yandan sanayi üretim endeksi 13 aydır üst üste artış gösteriyordu.

Sanayinin alt sektörleri yıllık bazda incelendiğinde; temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 15,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11,7 arttı.

Geçen aya göre alt sektörler incelendiğinde de madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5 azaldı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 4,5 arttı.