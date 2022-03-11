Sanayi üretimi ocak ayında yıllık yüzde 7,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin sanayi üretim endeksini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi ocakta yıllık yüzde 7,6 artış kaydetti.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yıllık yüzde 8,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,6 arttı.

Sanayi üretimi aylık bazda azaldı

Sanayi üretimi aylık bazda ise yüzde 2,4 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi aylık bazda yüzde 11,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,6 azaldı.