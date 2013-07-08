Sanayi üretimi Mayıs'ta azaldı

Mayıs ayında sanayi üretimi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 arttı. Sanayi üretimi bir önceki aya göre ise yüzde 0,6 oranında azaldı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, 2013 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 azalırken, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 arttı.

CNBC-e anketine katılan ekonomistler sanayi üretiminin yüzde 4 artmasını bekliyordu.

Takvim etkisinden arındırılmış hesaplamada sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 6 düşüş gösterdi.

İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,6 artış kaydetti.



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış hesaplamada ise sanayinin alt sektörleri incelendiğinde mayısta bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 4,6, imalat sanayi sektörü endeksi de yüzde 0,5 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,5 arttı.



Sanayi Bakanı'ndan değerlendirme



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Mayıs ayı sanayi üretim endeksine ilişkin, "2013 yılında Türkiye hedeflemiş olduğu büyüme rakamlarını gerçekleştirecek performası gösterecek potansiyele sahiptir" dedi.