Sanayi üretimi ekimde yüzde 8,5 azaldı

Türkiye'nin sanayi üretimi ekim ayında 2007 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 8,5 oranında azaldı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2008 Ekim Ayı Sanayi Üretim Endeksi sonuçlarını açıkladı.



TÜİK’in verilerine göre sanayi üretimi, bu yılın Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 azaldı. Sanayi üretimi, 2007 yılının Ekim ayında yüzde 8,4 artmıştı.

10 aylık ortalamaya bakıldığında toplam sanayi üretimi yüzde 1,4, madencilik yüzde 7,9, imalat sanayi yüzde 0,7, elektrik, gaz ve su ise yüzde 5,4 artış gösterdi.



Geçen yılın aynı döneminde ise toplam sanayi üretimi yüzde 5,8, madencilik yüzde 12, imalat sanayi yüzde 5, elektrik, gaz ve su da yüzde 9,6 yükselmişti.



İmalat sanayinde üretim yüzde 10,3 geriledi



Ekim ayında toplam sanayi üretimi yüzde 8,5 geriledi. Ekim'de imalat sanayindeki azalma yüzde 10,3, elektrik, gaz ve su sektöründeki azalma yüzde 1,5 oldu. Söz konusu ayda madencilik sektöründeki üretim artışı ise yüzde 15,4 olarak gerçekleşti.



İmalat sanayi alt sektörleri itibarıyla değerlendirildiğinde Ekim'de, geçen yılın aynı ayına göre en fazla azalma yüzde 29,4 ile metal eşya sanayi imalatında görüldü. Bunu yüzde 23,8 ile ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) ve yüzde 21,8 ile de ana metal sanayi takip etti.



Geçen yılın aynı ayı ile kıyaslandığı zaman Ekim'de, tekstil ürünleri imalatı yüzde 18,1, radyo, TV, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı yüzde 16,9, tıbbi, hassas ve optik aletler, saat imalatı yüzde 16,7, motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork imalatı yüzde 15,9, giyim eşyası imalatı yüzde 14,4, kimyasal madde ve ürünleri imalatı da yüzde 12,6 geriledi.



Aynı dönemde, diğer ulaşım araçları imalatı yüzde 46,5, derinin işlenmesi, bavul, el çantası imalatı yüzde 11,5, kağıt ve kağıt ürünleri imalatı yüzde 1,8, basım ve yayım imalatı ise yüzde 1,5 arttı.

