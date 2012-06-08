Sanayi üretimi beklentilerin üzerinde arttı

Sanayi üretimi, nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.8 ile beklentilerin çok üzerinde arttı, bir önceki aya göre ise yüzde 4.4 oranında azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2012 Nisan ayı Sanayi Üretim Endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, nisanda, 2011 yılının Nisan ayına göre, sanayinin alt sektörlerinden madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,7 azaldı, imalat sanayinde yüzde 1,8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe de yüzde 2,4 artış görüldü.

Takvim etkisinden arındırılmış endeks, nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi de bir önceki aya göre yüzde 1 artış kaydetti.

En yüksek artış ara malı imalatında

Ana Sanayi Grupları Sınıflamasına göre, nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 2,9 ile ara malı imalatında görüldü.

Bunu, yüzde 2,2 ile dayanıklı tüketim malı imalatı, yüzde 2 ile dayanıksız tüketim malı imalatı, yüzde 0,9 ile sermaye malı imalatı izlerken, enerji üretimi ise yüzde 0,8 azaldı.

İmalat sanayi alt sektörlerine bakıldığında artışta ilk sırayı yüzde 118,5 ile diğer ulaşım araçlarının imalatı aldı. Bunu, 41,9 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı, 27,6 ile tütün ürünleri imalatı takip etti.

Bu dönemde üretimde en fazla azalış yüzde 14,7 ile mobilya imalatında görüldü. Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatında da bu dönemde yüzde 10,3'lük azalış yaşandı.

Üretim verileri

TÜİK verilerine göre, 2005=100 temel yıllı sanayi üretim endeksinde, 2008 yılından bu yana yıllık değişim oranları şöyle:

Aylar 2012 2011 2010 2009 2008

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Ocak 1,5 19,0 12,8 -21,5 11,2

Şubat 4,4 13,9 17,6 -24,0 9,2

Mart 2,4 10,2 21,4 -21,5 3,5

Nisan 1,8 8,8 16,9 -18,8 7,5

Mayıs 8,0 14,9 -17,1 3,0

Haziran 6,8 10,0 -9,9 2,3

Temmuz 6,9 8,8 -8,9 4,4

Ağustos 3,7 10,8 -6,5 -3,4

Eylül 12,0 10,4 -9,6 -4,0

Ekim 7,3 9,9 6,2 -6,3

Kasım 8,4 9,4 -3,0 -12,9

Aralık 3,7 16,7 23,9 -17,4

Yıllık

Ortalama 8,9 13,1 -9,9 -0,6

2011 ve 2012 yılları Nisan ayı sanayi sektörü üretim artış oranları da yüzde olarak şöyle:

İktisadi

Faaliyet

Kolları 2011 2012

. Nisan Nisan

. --------- -------

Toplam sanayi 8,9 1,8

-Madencilik 1,2 -1,7

-İmalat sanayi 9,3 1,8

-Elektrik, gaz buhar

ve iklm. ürt. ve dağt. 8,8 2,4

İmalat sanayi alt kolları itibariyle 2011 ve 2012 yılları Nisan ayı verileri de şöyle:

İktisadi

Faaliyet

Kolları 2011 2012

. Nisan Nisan

------- -------

İmalat Sanayi 9,3 1,8

-Gıda ürünleri imalatı 6,8 0,5

-İçecek imalatı 1,7 5

-Tütün ürünleri imalatı -16,4 27,6

-Tekstil ürünleri imalatı -1,8 5,2

-Giyim eşyası imalatı -2,9 -2,2

-Deri ve ilgili ürünlerin imalatı -0,7 -2,4

-Ağaç ve ağaç mant.ürünleri imalatı 26,1 8,8

-Kağıt ve kağıt ürünleri iml. 9,6 5,1

-Kayıtlı medyanın basılması-çoğaltılması 25,7 -7,3

-Kok kömürü ve rafine edilm. petr. ür. iml. 7,9 -8,2

-Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin iml. 13,2 -5,2

-Temel eczacılık ürünlerinin imalatı 6,7 11,4

-Kauçuk ve plastik ürünleri imalatı 13,6 -4,4

-Diğer metalik olmayan mineral ürün. iml. 4,2 0,3

-Ana metal sanayi 8,1 5,8

-Fabrikasyon metal ürünleri imalatı 8,2 10,4

-Bilgisayarların, elekt. optik ürün iml. -2,8 41,9

-Elektrikli teçhizat imalatı 13,1 3,2

-B.Y.S makine ve ekipman imalatı 24,9 8,1

-Motorlu kara taşıtı-römork, y.römork iml. 26,6 -10,3

-Diğer ulaşım araçlarının imalatı -19,9 118,5

-Mobilya imalatı 22,1 -14,7

-Diğer imalatlar 6,5 11,2

-Makine-ekipmanların kurulum ve onarımı 2,3 -5,4