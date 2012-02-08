Sanayi üretimi beklenenin üzerinde arttı

T24 - Sanayi üretim endeksi, 2011 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 arttı. Sanayi üretiminde 2011 yılında yıllık ortalama artış ise yüzde 8,9 oldu.



2010 yılının aralık ayında sanayi üretim endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.7 artmıştı. 2011'in kasım ayında ise endeksteki artış yüzde 8.5'ti.



Böylece sanayi üretimi artış hızında geçen yıla göre ciddi bir yavaşlama olduğu dikkat çekti. Fakat bu rakam yüzde 2.8'lik beklentinin yine de üzerinde oldu. Yani Türkiye beklentilerin üzerinde büyüdü.



Ayrıca 2011'de yıllık büyüme de yüzde 8.9 oldu.



Buna göre, Aralık ayında 2010 yılının Aralık ayına göre, madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksinde yüzde 6,7, imalat sanayi sektörü endeksinde yüzde 2,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinde de yüzde 10,3 artış kaydedildi.



Takvim etkisinden arındırılmış endeks 2011 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2,7 artış gösterdi.



