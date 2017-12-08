Sanayi üretimi aylık yüzde 0.7, yıllık 7.3 arttı

İstanbul, 8 Aralık (DHA) – Türkiye genelinde Ağustos ayında sanayi üretimi, aylık bazda yüzde 0.7, yıllık bazda ise yüzde 7.3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Ekim ayında aylık bazda;

- madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2.2,

- elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.9 azalırken.

- imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.3 arttı ,

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, yıllık bazda;

- madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde .5

- imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7.7,

- elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7.3 arttı.

(Grafik)