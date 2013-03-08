Sanayi üretimi arttı, madencilik şampiyon oldu

Sanayi üretim endeksi, eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2012 Eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ana sanayi grupları sınıflamasında aylık bazda yüzde 15,6 artış yaşandı.

İmalat sanayi endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2, bir önceki aya göre 20,3 arttı.

Aynı dönemde elektrik, gaz buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yıllık bazda yüzde 4,1 artarken, aylık bazda 8,1 azaldı.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre, Eylül ayında yıllık bazda en yüksek artış yüzde 10,8 ile madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksinde gerçekleşti. Söz konusu sektörün endeksinde, aylık bazda yüzde 6 artış belirlendi.

Bu dönemde, yıllık bazda ara malı imalatı endeksi yüzde 5,3, dayanıksız tüketim malı imalatı endeksi yüzde 8,7, enerji endeksi yüzde 5,1, dayanıklı tüketim malı imalatı endeksi yüzde 8,6, sermaye malı imalatı yüzde 4,5 artış kaydetti.

Üretim verileri

TÜİK verilerine göre, 2005=100 temel yıllı sanayi üretim endeksinde, 2008 yılından bu yana yıllık değişim oranları şöyle:

AYLAR 2012 2011 2010 2009 2008

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Ocak 1,5 19,2 12,8 -21,5 11,2

Şubat 4,4 14,0 17,6 -24,0 9,2

Mart 2,6 10,6 21,4 -21,5 3,5

Nisan 1,5 8,9 16,9 -18,8 7,5

Mayıs 5,9 8,2 14,9 -17,1 3,0

Haziran 3,0 7,0 10,0 -9,9 2,3

Temmuz 3,3 7,0 8,8 -8,9 4,4

Ağustos -1,8 3,8 10,8 -6,5 -3,4

Eylül 6,2 12,1 10,4 -9,6 -4,0

Ekim 7,5 9,9 6,2 -6,3

Kasım 8,5 9,4 -3,0 -12,9

Aralık 3,7 16,7 23,9 -17,4

Yıllık

Ortalama 8,9 13,1 -9,9 -0,6

2011 ve 2012 yılları ayı sanayi sektörü üretim endeksi oranları aylık bazda yüzde olarak şöyle:

İktisadi

Faaliyet

Kolları 2011 2012

. Eylül Eylül

. ------ ------

Toplam sanayi 6,9 15,6

-Madencilik -3,9 6,0

-İmalat sanayi 9,9 20,3

-Elektrik, gaz buhar

ve iklm. ürt. ve dağt. -7,8 -8,1

İmalat sanayi alt kolları itibariyle 2011 ve 2012 yılları Eylül ayı verileri yıllık bazda şöyle:

İktisadi

Faaliyet

Kolları 2011 2012

. Eylül Eylül

------------------------------- -------- -------

İmalat Sanayi 12,9 6,2

-Gıda ürünleri imalatı 9,5 8,1

-İçecek imalatı -1,6 6,1

-Tütün ürünleri imalatı 4,1 22,4

-Tekstil ürünleri imalatı 6,6 8,7

-Giyim eşyası imalatı 2,9 9,1

-Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 11,8 7,6

-Ağaç ve ağaç mant.ürünleri imalatı 34,4 53,4

-Kağıt ve kağıt ürünleri iml. 17,3 8,0

-Kayıtlı medyanın basılması-çoğaltılması 30,4 26,9

-Kok kömürü ve rafine edilm. petr. ür. iml. 1,0 15,5

-Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin iml. 9,4 1,5

-Temel eczacılık ürünlerinin imalatı 26,5 5,5

-Kauçuk ve plastik ürünleri imalatı 18,3 2,7

-Diğer metalik olmayan mineral ürün. iml. 10,6 2,9

-Ana metal sanayi 8,8 6,5

-Fabrikasyon metal ürünleri imalatı 32,5 1,7

(makine ve tiçhizat hariç

-Bilgisayarların, elekt. optik ürün iml. -14,1 -0,1

-Elektrikli teçhizat imalatı 27,4 -4,2

-Başka yerlerde sınıflandırılmamış 12,3 -1,0

makine ve ekipman imalatı

-Motorlu kara taşıtı-römork, yarı römork 13,1 0,4

imalatı

-Diğer ulaşım araçlarının imalatı -34,6 196,9

-Mobilya imalatı 56,6 -3,1

-Diğer imalatlar -0,1 11,7

-Makine-ekipmanların kurulum ve onarımı 16,2 -9,0