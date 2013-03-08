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Ekonomi

Sanayi üretimi arttı, madencilik şampiyon oldu

Sanayi üretimi 2013 yılı Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 bir önceki aya göre ise 2,3 arttı

08 Mart 2013 12:57

Sanayi üretim endeksi, eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2012 Eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ana sanayi grupları sınıflamasında aylık bazda yüzde 15,6 artış yaşandı.

İmalat sanayi endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2, bir önceki aya göre 20,3 arttı.

Aynı dönemde elektrik, gaz buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yıllık bazda yüzde 4,1 artarken, aylık bazda 8,1 azaldı.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre, Eylül ayında yıllık bazda en yüksek artış yüzde 10,8 ile madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksinde gerçekleşti. Söz konusu sektörün endeksinde, aylık bazda yüzde 6 artış belirlendi.

Bu dönemde, yıllık bazda ara malı imalatı endeksi yüzde 5,3, dayanıksız tüketim malı imalatı endeksi yüzde 8,7, enerji endeksi yüzde 5,1, dayanıklı tüketim malı imalatı endeksi yüzde 8,6, sermaye malı imalatı yüzde 4,5 artış kaydetti.

 

Üretim verileri

 

TÜİK verilerine göre, 2005=100 temel yıllı sanayi üretim endeksinde, 2008 yılından bu yana yıllık değişim oranları şöyle:

        AYLAR      2012   2011   2010   2009   2008
        -------   ------ ------ ------ ------ ------
        Ocak       1,5   19,2   12,8   -21,5   11,2
        Şubat      4,4   14,0   17,6   -24,0    9,2
        Mart       2,6   10,6   21,4   -21,5    3,5
        Nisan      1,5    8,9   16,9   -18,8    7,5
        Mayıs      5,9    8,2   14,9   -17,1    3,0
        Haziran    3,0    7,0   10,0    -9,9    2,3
        Temmuz     3,3    7,0    8,8    -8,9    4,4
        Ağustos   -1,8    3,8   10,8    -6,5   -3,4
        Eylül      6,2   12,1   10,4    -9,6   -4,0
        Ekim              7,5    9,9     6,2   -6,3
        Kasım             8,5    9,4    -3,0  -12,9
        Aralık            3,7   16,7    23,9  -17,4
        Yıllık
        Ortalama          8,9   13,1    -9,9   -0,6

2011 ve 2012 yılları ayı sanayi sektörü üretim endeksi oranları aylık bazda yüzde olarak şöyle:

        İktisadi
        Faaliyet
        Kolları                 2011      2012
        .                      Eylül     Eylül
        .                      ------    ------
        Toplam sanayi            6,9       15,6
        -Madencilik             -3,9        6,0
        -İmalat sanayi           9,9       20,3
        -Elektrik, gaz buhar
        ve iklm. ürt. ve dağt.   -7,8      -8,1

İmalat sanayi alt kolları itibariyle 2011 ve 2012 yılları Eylül ayı verileri yıllık bazda şöyle:

        İktisadi
        Faaliyet
        Kolları                                     2011       2012
        .                                          Eylül      Eylül
        -------------------------------           --------    -------
        İmalat Sanayi                               12,9         6,2
        -Gıda ürünleri imalatı                       9,5         8,1
        -İçecek imalatı                             -1,6         6,1
        -Tütün ürünleri imalatı                      4,1        22,4
        -Tekstil ürünleri imalatı                    6,6         8,7
        -Giyim eşyası imalatı                        2,9         9,1
        -Deri ve ilgili ürünlerin imalatı           11,8         7,6
        -Ağaç ve ağaç mant.ürünleri imalatı         34,4        53,4
        -Kağıt ve kağıt ürünleri iml.               17,3         8,0
        -Kayıtlı medyanın basılması-çoğaltılması    30,4        26,9
        -Kok kömürü ve rafine edilm. petr. ür. iml.  1,0        15,5
        -Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin iml.    9,4         1,5
        -Temel eczacılık ürünlerinin imalatı        26,5         5,5
        -Kauçuk ve plastik ürünleri imalatı         18,3         2,7
        -Diğer metalik olmayan mineral ürün. iml.   10,6         2,9
        -Ana metal sanayi                            8,8         6,5
        -Fabrikasyon metal ürünleri imalatı         32,5         1,7
        (makine ve tiçhizat hariç
        -Bilgisayarların, elekt. optik ürün iml.   -14,1        -0,1
        -Elektrikli teçhizat imalatı                27,4        -4,2
        -Başka yerlerde sınıflandırılmamış          12,3        -1,0
        makine ve ekipman imalatı
        -Motorlu kara taşıtı-römork, yarı römork    13,1         0,4
        imalatı
        -Diğer ulaşım araçlarının imalatı          -34,6       196,9
        -Mobilya imalatı                            56,6        -3,1
        -Diğer imalatlar                            -0,1        11,7
        -Makine-ekipmanların kurulum ve onarımı     16,2        -9,0

 

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