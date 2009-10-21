Sanayi şirketleri moral verdi, piyasalar yükselişe geçti

Küresel piyasalar ABD'den gelen olumlu şirket verileri ile moral kazandı. Uzmanlar ise iyi verilere aldanmamak gerektiğini belirtti.



Bu hafta açıklanacak 75 dev şirketin bilançosunun ilk partisi dün geldi. Aralarında kimya sektöründen sanayiye bankacılıktan teknolojiye kadar S&P 500 endeksinde izlenen onlarca şirket gün boyunca bir iyi bir kötü bilançolar açıklayıp durdu. Günün en sevindiren bilançosu iPhone satışlarındaki patlama ile beklentilerden iyi kâr açıklayan Apple olurken, krizin çıkış noktası Wall Street'in ünlü isimleri Citigroup ve Bank of America bankacılık sektöründe halen tam anlamıyla bir düzelme olmadığını ortaya koydu. Ancak ABD ekonomisinde iyileşmede kırık kanat olan reel sektörde umut ışığı doğdu. İnşaat malzemeleri devi Caterpillar'ın beklentilerin üzerinde kâr açıklaması inşaat ve emlak sektörüne ilişkin olumlu bir işaret olarak algılandı. Kimyasal madde üreticisi Dupont'un da hisse başına beklentilerden 0.12 dolar daha fazla kâr elde etmesi küresel yatırımcıya ilişkili sektörlere ilişkin fikir sağladı. Uzmanlara göre şirket bilançolarındaki sevindirici gelişmelerin bazısı maliyet kesintilerinden kaynaklanıyor. Bundan dolayı iyi verilere rağmen reel sektörün tamamen iyileşmeye başladığını düşünmemek gerekiyor.

Piyasalar moral buldu 12 ayın zirvesine çıktı





Sabah saatlerinden itibaren şirket verilerine odaklanan küresel piyasalar ise Asya'dan Avrupa ve ABD'ye kadar yükseliş kaydetti. Dünya borsaları son 12 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Dolar ise ABD'de moral veren şirket bilançoları dışında başka bir faktörün daha etkisiyle gün içinde değerlendi. Doların gün geçtikçe mum gibi erimesi karşısında Avrupa'dan Asya ve Latin Amerika'ya kadar dünyanın her yerindeki ihracatçılar iş yapamaz hale gelince küresel ekonominin kurmayları devreye girdi. Sabah saatlerinde 1.4994'e dayanan euro dolar paritesi karşısında Avrupa, ABD'ye "Güçlü dolar istiyoruz" mesajı verdi. Geçen hafta dolara üstüne basa basa destek atan Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Jean Claude Trichet, "Avrupalı yetkililer, sağlam ve istikrarlı bir döviz kuru sisteminin menfaatlerine olduğunu söylüyor. Kendim ve Euro Bölgesi finans bakanları, ABD'li yetkililerin güçlü dolar kuruna vurgu yapmalarını destekliyoruz" ifadelerini kullandı. Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde da "Güçlü bir dolar istiyoruz, buna ihtiyacımız var" dedi. Lüksemburg Hazine Bakanı Jean-Claude Juncker ise Euro Bölgesi maliye bakanları ile yaptığı toplantının ardından döviz kurlarını tartıştıklarını, doların kendilerini endişelendiren bir sorun olduğunu söyledi. Şirket verileri ve Avrupa'dan gelen açıklamaların etkisiyle 1.4955 seviyesine kadar gerileyen parite gün içinde yeniden 1,4979 seviyelerini gördü.

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