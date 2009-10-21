Sanayi şirketleri moral verdi, piyasalar yükselişe geçti

Euro
Bölgesi'nin bölge dışına gerçekleştirdiği ihracatlar geçen seneye göre
yüzde 23 çakılmış durumda. Bunda sene başından beri yüzde 20'ye yakın
değer kaybeden doların etkisi çok büyük. Çünkü dolar değer kaybettikçe,
euronun değeri göreceli olarak artıyor. Bu da euro üzerinden satan
malların pahalanması anlamına geliyor. Avrupalı ihracatçı da euronun
değerlenmesi yüzünden uluslararası ticaret platformunda rekabet gücünü
kaybediyor, malını satamıyor. Bunu Avrupa'da en fazla hisseden
ülkelerin başında Almanya ve Fransa geldi. Almanya'da ülke ekonomisinin
çarkını döndüren otomotiv sektörü krizle azalan talep dışında en büyük
darbeyi dolardan yedi, satılmayan otomobiller elde kaldı. Aynı şekilde
Fransa'nın şarap sektörü de değerlenen euro engeline takıldı. Öte
yandan dolardaki kan kaybı ile zor duruma giren ihracatçılarını korumak
isteyen hükümetler de kolları sıvamaya başladı. Son olarak dün Brezilya
bu yıl başından beri dolar karşısında yüzde 36 yükselen realin önünü
kesmek için yerli hisse ve tahvillere yatırım yapmak isteyen yabancı
yatırımcıya yüzde 2 vergi uygulaması getirdi.
Üçüncü çeyrek bilançoları
* CATTERPILLAR:
Hisse başına 0.64 dolar ile beklentilerin üzerinde net kâr açıkladı.
Analistler şirketin hisse başına ortalama 0.06 dolar kâr açıklamasını
bekliyorlardı.
* COCA COLA: Hisse
başına 0.81 dolar ile beklentiler seviyesinde net kâr açıkladı.
Analistler şirketin hisse başına 0.81 dolar kâr açıklamasını
bekliyorlardı.
* PFIZER:
Hisse başına 0.43 dolar ile beklentilerin altında net kâr açıkladı.
Analistler şirketin hisse başına ortalama 1.98 dolar kâr etmesini
bekliyordu.
* DUPONT: ABD'li
kimyasal madde üreticisi şirket hisse başına 0.45 dolar ile
beklentilerin üzerinde kâr açıkladı. Beklenti hisse başına 0.33 dolar
kârdı.
* UNITED TECHNOLOGIES: ABD'li
imalat şirketinin net kârı 2008'in aynı dönemine göre yüzde 17 azalarak
1.06 milyar dolar, yani hisse başına 1.14 dolar oldu. Beklenti hisse
başına ortalama 1.12 dolar net kârdı.
* BANK OF NEW YORK MELLON: Bankanın net zararı 2.46 milyar dolar, yani hisse başına 2.05 dolar oldu. Bir yıl önce aynı dönemde kârı 303 milyon dolardı.
* BANK OF AMERICA:
Beklentileri aşarak 1 milyar dolar, yani hisse başına 0.26 dolar zarar
etti. Beklenti hisse başına 0.21 dolar zarardı. Banka, geçen yıl aynı
dönemde 1.2 milyar dolar kâr etmişti.
* GOLDMAN SACHS: Hisse başına 5.25 dolar net kâr, 12.37 milyar dolar da gelir açıkladı, beklenti hisse başına 4.24 dolar kârdı.
* CITIGROUP: hisse başına 0.27 dolar zarar, 23.1 milyar dolar gelir açıkladı, beklenti hisse başına 0.38 dolar zarardı.
* JPMORGAN CHASE: Hisse başına 82 sent kâr açıklayarak 52 sentlik beklentileri aştı, toplam kârı 3.6 milyar dolar oldu.
* GENERAL ELECTRIC: Kârı
geçen yıl aynı döneme göre yüzde 44 azalarak 2.5 milyar dolar (hisse
başına 0.22 dolar) oldu. Geçen yıl üçüncü çeyrekte 47.2 milyar dolar
olan gelirleri ise bu yıl 37.8 milyar dolara geriledi.
* SONY ERICSSON: Zararı
164 milyon euro (245 milyon dolar) oldu. Satışların düşmesi ve yeniden
yapılanmayla ilişkili maliyetler zararı büyüttü. Geçen yılla
kıyaslandığında satışlar, 2.8 milyar eurodan 1.6 milyar euroya geriledi.
* NOKIA:
Finlandiyalı cep telefonu üreticisi 559 milyon euro zarar etti, geçen
yıl aynı dönemde 12.2 milyar euro olan satışları 9.81 milyar euroya
geriledi.
* GOOGLE:
Üçüncü çeyrekte 1.64 milyar dolar kâr etti, geçen yılın aynı dönemine
göre kârında yüzde 27 artış var. Hisse başına kârı 5.13 dolar oldu.
* IBM: Net
kârı, geçen yıl aynı dönemdeki 2.8 milyar dolar, yani hisse başına 2.04
dolar seviyesinden, 3.2 milyar dolara, yani hisse başına 2.40 dolara
yükseldi. Beklenti hisse başına ortalama 2.38 dolar kârdı.
* APPLE:
Satışları ve kârı beklentileri aştı. Yüzde 25 artışla satışlar 9.87
milyar doları buldu. 26 Eylül'de sona eren dördüncü mali çeyrekte
kârını geçen yıl aynı dönemine göre yüzde 47 artırarak, 1.67 milyar
dolara (hisse başına 1.82 dolar) yükseltti.
* Texas Instruments:
Kârı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 düşerek 538 milyon dolar,
yani hisse başına 42 sent oldu. Beklenti hisse başına 39 sent kârdı.
Yüzde 15 gerileyen satış gelirleri ise 2.88 milyar dolar olarak
gerçekleşti.
* AMD:
Üçüncü çeyrekte 128 milyon dolar zararla beklentileri aştı. Geçen yıl
aynı dönemde zararı 134 milyon dolardı. Gelirleri 1.4 milyar dolar ve
ikinci çeyreğe göre yüzde 18 arttı.