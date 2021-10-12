Sanayi, inşaat ve hizmet sektörlerinde cirolar yıllık yüzde 48 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 4,0 arttı. Toplam cirodaki yıllık artış baz etkisiyle yüzde 48,1'e yükseldi.

TÜİK, ağustos ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi ağustos ayında, bir önceki aya göre yüzde 4,0 artış gösterdi.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, ağustos ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,5, inşaat ciro endeksi yüzde 0,5, ticaret ciro endeksi yüzde 3,9, hizmet ciro endeksi yüzde 2,1 arttı.

Yıllık ciroda baz etkisi

TÜİK verilerine göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi ağustos ayında yıllık yüzde 48,1 arttı. Bu artışta, pandemi nedeniyle, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerindeki sınırlı ciro artışları ve düşüşler etkili oldu.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, söz konusu baz etkisiyle ağustos ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 56,7, inşaat ciro endeksi yüzde 36,8, ticaret ciro endeksi yüzde 39,1, hizmet ciro endeksi yüzde 66,9 arttı.