Sanayi Bakanlığı bazı oda ısıtıcıları için toplatma kararı çıkardı!

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bu yılın ilk 6 ayına ait sanayi ürünleri denetim sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, toplam 13 bin 211 farklı marka ve modelde sanayi ürününü denetlerken; bu ürünlerin bin 131'i uygunsuz bulundu.

Uygunsuz ürünlerin 51'i teste gönderilirken, 9 farklı marka ve modeldeki ürün hakkında toplatma kararı verildi.

Bakanlık, 582 üründeki uygunsuzluğun giderilmesi için firmalara süre verdi.

Bakanlık, ürünleri uygunsuz bulunan firmalara 286 bin 991 TL ceza kesti.

Bakanlığın en fazla toplatma kararı verdiği elektrikli ekipman üreten firmalara 74 bin TL'lik cezai işlem uygulandı.



Oda ısıtıcılarına dikkat



Bakanlığın denetimlerinde toplatma kararı verilen 9 ürün arasında; oda ısıtıcıları, gece lambası, tost makinesi, çay kazanı ve yangın söndürme cihazları yer aldı. Bakanlık, ilk defa toplatılan ürünlere ilişkin olarak teşhir sistemini kullanarak marka açıkladı.



İşte riskli ürünler!



Bakanlığın açıkladığı ürünler ve taşıdığı riskler şöyle:

Eska gaz alarm cihazı: Can ve mal güvenliği açısından tehlikeye neden olabilir.

Seikon infrared oda ısıtıcısı: Yangın riski taşıyor.

Sinbo infrared oda ısıtıcısı: Aşırı ısınıyor ve ürün standartlara uymadığı için devrilerek yangına yol açabiliyor.

Net Flash oda ısıtıcısı: Cihazın ve çevresindekilerin aşırı ısınması nedeniyle yangın riski var.

Isımatik ısıtıcı: Bağlantı yerlerinde gevşeklik ve ürün yapısında kullanılan malzemenin yanması sonucu yangın riski var.

Fetih gece lambası: Cihaz aşırı ısındığı için yangın tehlikesi yaratıyor ve ampul değiştirilirken elektrik çarpma riski var. Lambanın fiş kısmı alev alabiliyor.

Felix tost makinesi: Aşırı ısınma ve dokunma sonucu cihazda ateş karşısında yaralanma riski var.

Meşale gazlı ve elektrikli çay kazanı: Dokunma sonucu elektrik çarpma riski var.

Rota toz tip yangın söndürme cihazı: Yangın söndürme performansı yok. Tüp, can ve mal güvenliği riski oluşturuyor.