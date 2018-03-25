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Ekonomi

Sanayi Bakanı: Yerli otomobilin yatırım bedeli 3 milyar dolar

Bakan Özlü, prototipin 2019'da oluşturulmasında bir sıkıntı görmediklerini belirtti

25 Mart 2018 13:50

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil projesi için 3 milyar dolar yatırım yapılmasının öngörüldüğünü açıkladı.

CNN Türk yayınında Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Bakan Özlü, teknik ve mali analizlerin tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, kurulacak şirketin CEO'sunun da Ortak Girişim Grubu tarafından çok yakında seçileceğini duyurdu. Özlü, "Küresel çapta başarılı olmuş 3 kişi arasında CEO seçilecek" dedi.

5 farklı kasa tipi

Bakan Özlü, yerli otomobilin orta sınıf (C) platformda olacağını ve 5 farklı kasa tipinden oluşacağını belirterek, ön görülen yatırım tutarının ise 3 milyar dolar hesaplandığını açıkladı.

Bakan Özlü, alternatifli teşvik ve destek modelleri üzerinde çalışıldığı aktardı. Bakan Özlü, batarya teknolojilerindeki gelişmelerin hızlı olduğuna işaret ederek bu noktadaki maliyetlerin zaman içinde düşeceğinin öngörüldüğünü söyledi. Bakan Özlü, şarj istasyonları planlamalarına da geçildiğini aktardı.

Bakan Özlü, prototipin 2019'da oluşturulmasında bir sıkıntı görmediklerini belirtti.

29 milyar dolarlık ihracat

Türkiye'deki sektörlere baktığımızda otomobil sektörü çok başarılı bir sektör. 29 milyar dolara yakın bir ihracatımız oldu. Her 2 dakikada bir otomobil üretiliyor. Bu rakamlara ticari araçlar dahil değil. Sadece otomotivden bahsediyoruz. Artık Türkiye'nin kendine ait bir tasarım ve marka ortaya koymasını gerektiriyor. Bundan sonraki aşamadan Türkiye bir marka oluşturmalı ve dünya pazarlarında yer almalı. Şunu ifade edeyim, dünyada bu sektör 35-40 yılda bir dönüşüm yaşadı.

Hali hazırda sipariş vermek isteyen çok sayıda yurttaşın olduğunu belirten Bakan Özlü, kalite ve fiyat bakımından emsallerinden daha iyi bir ürün ortaya koyacaklarını aktardı.

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