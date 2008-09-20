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Kültür-Sanat

Sanatseverlere müjde!

Resim sanatının tanınan isimlerinden biri olan Salvador Dali'nin sergisi, bugünden itibaren sergilenmeye başladı

20 Eylül 2008 03:00

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde resim sanatının tanınan isimlerinden Salvador Dali'nin sergisi 20 Ocak 2009'a kadar sergilenecek.. Sergi, Pazartasi hariç her gün 10.00 - 18.00 saatleri arasında sergilenebilecek..

Serginin resmi açılışını yapan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünisa Gül'e, Güler Sabancı ve Müze Müdürü Nazan Ölçer rehberlik yaptı.. Nazan Ölçer'le Salvador Dali başkanı Ramon Boixados Male, basın toplantısında sergiyle ilgili bilgi verdiler..

Sergide yer alan tablolar arasında; “Küçük Rom Şişesi ile Sifon” (1924), “Denizin Önündeki Masa” (1924), “Güneş Tutulması ve Bitkisel Osmoz” (1924), “Kumda Yatan Figürler” (1926), “Sürrealist Kompozisyon” (1928), “Ölüm Şövalyesi” (1934), “Görünmeyen Figürlü Sürrealist Kompozisyon” (1936), “Başı Bulut Dolu Adam” (1936), “Sıradan Pagan Manzarası” (1937), “Freud Portresi” (1937), “Aşk Duygusunu İfade Eden 2 Parça Ekmek” (1940), “Napolyon'un Hamile Bir Kadına Dönüştürülmüş Burnu, Gölgesini Özgün YıkıntılarI Arasında Hüzünle Dolaştırıyor” (1945), “Bir Kuğu Tüyünün Atom İçi Dengesi” (1946), “Neron'un Burnunun Yanından Maddenin Çözülmesi” (1947), “Atomik Leda” ve eskizi (1949) de bulunuyor.

Sergide en dikkati çeken eser ise 1972-1973 tarihli “6 gerçek ayna aracılığıyla geçici olarak yansıtılmış 6 sanal kornea ile sonsuzlaşan Gala'yı arkasında resmeden Dali'nin arkadan görünümü” çalışması.

Önemli yönetmenlerle sinema eserleri de ortaya koyan Dali'nin “Öldüren Hatıralar” filminde Alfred Hitchcock, “Endülüs Köpeği” filminde Luis Bunuel gibi yönetmenlerle fotoğrafları yer alıyor.

Serginin nükleer mistizm diye adlandırılan döneme ait bölümünde, “Aziz Jerome” (1960), “Çarmıha Gerilmeyi İzleyen Gala” (1954), “Atlı Moleküler Figür” (1952) ve “Bakkhos Arabası” (1953) izlenime sunuluyor.

Sergide son olarak Dali'nin, Dante'nin “İlahi Komedya” ve Cervantes'in “Mancha'lı Don Quijote” eserleri için yapılmış illüstrasyonları bulunuyor.

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