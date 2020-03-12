Kültür ve Turizm Bakanlığı: Sanatsal etkinlikler nisan ayı sonuna kadar ertelendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sanatsal etkinliklerin yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 14 Mart Cumartesi'den itibaren Nisan ayının sonuna kadar ertelendiğini duyurdu.

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Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Tüm dünyada görülen Koronavirüs nedeniyle 14 Mart Cumartesi gününden Nisan ayının sonuna kadar Devlet opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı olarak gerçekleştirilecek tüm sanatsal etkinliklerimizin ertelenmesine karar verilmiştir."