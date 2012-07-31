T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

'Sanatla uğraşanlar sol profilden poz veriyor'

Yapılan araştırmaya göre insanların kendilerini nasıl görmek istiyorlarsa öyle poz verdikleri ortaya çıktı

31 Temmuz 2012 17:33

Akademik bilim dergisi PLOS One’da yayımlanan bir araştırma insanların fotoğraflarında sağ ya da sol profilden poz vermelerinin aslında kendilerini nasıl göstermek istediklerinin bir yansıması olduğunu ortaya koydu.

Milliyet'te yer alan habere göre; 6 bin akademisyen üzerinde yapılan araştırma sonucunda kendisini ‘mantıklı ve objektif’ göstermek isteyenlerin sağ, ‘sezgisel ve duygusal’ göstermek isteyenlerin ise sol profilden poz verdikleri görüldü.

Akademisyenlerin çalıştıkları alana göre poz verdikleri saptandı.

Buna göre fen bilimleriyle uğraşanlar poz verirken sağ, sanatla uğraşanlarsa sol profilden poz veriyor. 

ETİKETLER

profilsağsolSalvador DaliPablo Picassoaraştırma PLOS One

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24