'Sanatla uğraşanlar sol profilden poz veriyor'

Akademik bilim dergisi PLOS One’da yayımlanan bir araştırma insanların fotoğraflarında sağ ya da sol profilden poz vermelerinin aslında kendilerini nasıl göstermek istediklerinin bir yansıması olduğunu ortaya koydu.

Milliyet'te yer alan habere göre; 6 bin akademisyen üzerinde yapılan araştırma sonucunda kendisini ‘mantıklı ve objektif’ göstermek isteyenlerin sağ, ‘sezgisel ve duygusal’ göstermek isteyenlerin ise sol profilden poz verdikleri görüldü.

Akademisyenlerin çalıştıkları alana göre poz verdikleri saptandı.

Buna göre fen bilimleriyle uğraşanlar poz verirken sağ, sanatla uğraşanlarsa sol profilden poz veriyor.