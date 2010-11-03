-SANATÇILARIN BAYRAM TERCİHİ ANTALYA ANTALYA (A.A) - 03.11.2010 - Kurban Bayramı'nda Tarkan'dan İbrahim Tatlıses'e, Sertab Erener'den Nükhet Duru'ya kadar çok sayıda sanatçı Antalya'daki otellerde sahne alacak. Otel yetkilileri, bayram tatilinde vatandaşların sanatçıların konser vereceği otelleri tercih ettiğini belirterek, bu otellerin büyük bölümünde rezervasyonları dolmaya başladığını bildirdiler. Antalya'da sanatçıların konser vereceği otellerde tatil yapmanın faturası günlük 100 ile 900 lira avro arasında değişiyor. Tarkan'ın bayramın 4'üncü günü sahne alacağı Mardan'da en az 5 gece kalanlar kişi başı gecelik 450 avro ödeyecekler. Buna 5 gece sabah ve akşam yemekleri ile Tarkan'ın sahneye çıkacağı gala gecesi de dahil olacak. Sadece Tarkan'ın olduğu gece konaklamak isteyenler ise kişi başı 900 avrodan başlayan ödeme yapacaklar. Tarkan'lı gala gecesi dahil sadece 3 gece konaklayanlar da kişi başı yarım pansiyon konaklama için 550 avro ödemek zorunda kalacaklar. Mardan Palace Otel'de, bayramın ikici gününde de Didar sahne alacak. Antalya Beldibi'nde bulunan Rixos Sungate Otel'de bayramın ilk günü Işın Karaca, ikinci günü İbrahim Tatlıses, üçüncü günü Mustafa Ceceli, dördüncü gün ise Funda Arar sahne alacak. Sungate Otel'de gecelik 235 lira ödeyenler bu sanatçıları izleme imkanı da bulacak. Belek'teki Rixos Premium Hotel'de ise bayramın üç gecesi ünlü sanatçı Sertab Erener sevenleri ile buluşacak. Bu otelde konaklayanlar ise 245 lira ödeyecek. Antalya Kundu'da bulunan Fame Residence Otel'de bayramın birinci günü Erkan Güleryüz, üçüncü günü Nükhet Duru sahneye çıkacak. Otelde minimum dört gece konaklayanlar her şey dahil sanatçılı gala geceleri ile birlikte kişi başı 150'şer lira ödeme yapacaklar. 100 lira ücret ödeyenler gala yemeği ile birlikte Nükhet Duru'yu izleyebilecekler. Kundu'da bulunan Wow Kremlin Place Otel'de minimum 7 gece konaklayanlar, kişi başı gecelik 179 lira ödeyerek, bayramın ikinci gecesi Ferhat Göçer'i, üçüncü gecesi Bengü'yü, dördüncü gecesi Murat Boz'u izleme fırsatı bulacaklar. Kundu'daki Titanik Otel'de bayramın birinci günü Ziynet Sali, ikinci günü Volkan Konak, üçüncü günü Gökhan Tepe, dördüncü günü ise Kenan Doğulu sahneye çıkarak sevenleri ile buluşacak. Belek'teki Sueno Otel'de de bayramın ikinci gecesi Zara, üçüncü gecesi Altay sahne alacak. Belek'teki Spice Otel'de ise bayramın son gecesi Serdar Ortaç sahneye çıkacak. Antalya'nın diğer otellerinde de bayram boyunca misafirler için çeşitli aktiviteler düzenlenecek.