Sanatçılardan magazin muhabirlerine ilanla kınama

Aralarında mankenlerinde bulunduğu tanınmış ses, sahne ve sinema sanatçıları, gazetelere verdikleri tam sayfa ilanla "bir kısım magazin muhabirini şiddet, taciz ve tahrik" yoluyla yaptıkları haberler nedeniyle kınadı.









Gazetelere verilen tam sayfa siyah zemin üzerine ilanda, "Bir kısım magazin muhabirlerinin son dönemde şiddeti gittikçe artan taciz ve tahrik yoluyla haber yapma yöntemini kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasayla vatandaşlarına sağladığı ‘Kişi Hürriyeti ve Güvenliği, Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması’na dair hakların bizler içinde uygulanmasını istiyoruz" denildi.

İlana imza koyan sanatçıların isimleri şöyle:



"Aslı Tandoğan, Bergüzar Korel, Berk Oktay, Berrak Tüzünataç, Beste Bereket, Cansu Dere, Cem Yılmaz, Ceyda Düvenci, Çağla Kubat, Dolunay Soysert, Erkan Can, Erkan Petekkaya, Erol Avcı, Ezgi Mola, Yılmaz Erdoğan, Fikret Kuşkan, Gaye Boralıoğlu, Güven Kıraç, Halit Ergenç, Hatice Aslan, Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Kudret Sabancı, Lale Mansur, Mehmet Aslantuğ, Mehmet Günsur, Melike Güner, Melisa Sözen, Meltem Cumbul, Mert Fırat, Murat Yıldırım, Nejat İşler, Neşe Şen, Nurgül Yeşilçay, Oktay Kaynarca, Olgun Şimşek, Ozan Güven, Ömür Atay, Özgü Namal, Rıza Kocaoğlu, Selçuk Yöntem, Selen Seyven, Selma Ergeç, Serkan Altunorak, Serra Yılmaz, Sinan Tuzcu, Şebnem Bozoklu, Tardu Flordun, Timuçin Esen, Tuncel Kurtiz, Türkan Derya Güven, Uğur Polat, Uğur Yücel, Umut Kurt, Yıldız Tunç, Zeynep Beşerler."