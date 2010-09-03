-SANATÇILARDAN ''HAYIR'' ÇAĞRISI İZMİR (A.A) - 03.09.2010 - İzmir'de 28 yazar, şair ve sanatçı, 12 Eylüldeki halk oylamasında ''hayır'' oyu verilmesi çağrısında bulundu. Kültürpark'ta düzenlenen basın toplantısında grup adına hazırlanan bildiriyi okuyan Yazar Muzaffer İzgü, hazırlanan Anayasa değişikliğinin ''bir sivil darbe Anayasa'sı'' olduğunu savundu. İzgü, şöyle devam etti: ''Bu Anayasa'ya 'evet' demek, irtica faşizminin karanlık uçurumuna 'evet' demekle eş anlamlıdır. Yetmez, ama 'evet' diyenler evetçilerin utangaç kesimi. Anayasa değişikliğine 'hayır' diyenler 12 Eylül darbesinin asıl mağdurları. Kimdir onlar, CHP, DSP, İP, TKP, EMEP, ÖDP ve MHP ile DP'nin antiemperyalist, yurtsever kesimleri.'' Muzaffer İzgü, Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS), PEN, Edebiyatçılar Derneği gibi örgütlerin halk oylamasına ilişkin suskun kalmalarını eleştirerek, ''Bu örgütlerimiz iş işten geçmeden, mutlaka 'hayır' kampanyasına destek vermelidir. Biz yazar ve sanatçılar, AKP'ye de Anayasa'sına da 'hayır' diyor, bütün yurtseverleri, uçurumdan önce son çıkışa yönelmeye, henüz vakit varken 'hayır' demeye çağırıyoruz'' dedi. Gazetecilerin sorusu üzerine İzgü, ''suskun'' kalan örgütlerin ve sanatçıların Anayasa değişikliğini okumadıkları, düşünemedikleri için böyle bir tavrın içinde olduklarını savunarak, ''Düşünce yoksunu olduklarını düşünüyorum. Bunlar zaten hiçbir şeye karşı çıkmıyorlar'' diye konuştu. Şair ve Yazar Hüseyin Yurttaş ise halk oylamasında ''evet'' diyenlerin kendilerine ''12 Eylül Anayasa'sının değişmesine mi karşısınız diye sorduklarını belirterek, ''Bu, cehaletin sonucu bir cümledir'' dedi. Tiyatro Yazarı Haluk Işık da ''Birbirimizi arayacağımız günlerin gelmemesi için 'hayır' demeliyiz'' diye konuştu. Bildiriyi imzalayanlar şöyle: Hidayet Karakuş, Muzaffer İzgü, Hüseyin Yurttaş, Tuğrul Keskin, Oğuz Tümbaş, Mehmet Sadık Kırımlı, Lütfü Dağtaş, Avran Ventura, Haluk Işık, Veysel Çolak, Ümit Yaşar Işıkhan, Atilla Er, Mavisel Yener, Misket Dikmen, Sadettin Öztürk, Savaş Ünlü, Necati Yıldırım, Çınar Çığ, Ekin Erman, Cengiz Koyuncu, Eftel Sevinçli, Mete Sezgin, Bahri Karaduman, Halim Yazıcı, Bekir Özgen, Okan Yüksel, Yaşar Aksoy, Hasan Tahsin Kocabaş.