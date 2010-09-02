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Sanatçılardan Eroğlu'na tepki yağıyor

Eroğlu'nun Allianoi'ye sahip çıkan Tarkan'a yönelik sözlerine sanatçılar tepki gösterdi.

02 Eylül 2010 03:00

T24- Eroğlu'nun Allianoi'ye sahip çıkan Tarkan'a yönelik sözlerine sanatçılar tepki gösterdi.


Sanatçıların tepkisi şöyle:

Pelin Batu: Sadece politikacılar, politikayla, ve çevreyle ilgilenseydi, durumumuz içler acısı olurdu.

Lale Mansur: Bakanın böyle bir açıklama yapması son derece kabaca ve cahilce.

Zerrin Tekindor: “Sanatçı’ olmak ‘vatandaş’ olmayı engellemiyor. Bu ancak takdir edilir.

Derya Alabora: Herkes kendi işine iyi bir şekilde bakarsa, kimsenin bir şeye bakmasına gerek kalmaz. BNe demek ‘kendi işine bak’? Bu tamamen menfaate yönelik yapılmış bir açıklama.”

Aylin Aslım: Çok vahim, talihsiz bir açıklama. Diğer sanatçılar Tarkan’ıörnek almalıdır.


EROĞLU NE DEMİŞTİ?


Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Bergama’daki antik Alliaoni kaplıca merkezinin Yortanlı Barajı sularının altında kalacak olmasına tepki gösteren Tarkan’ı eleştirmişti. Muğla’nın Eroğlu, önceki gün “Sanatçı arkadaş sanatıyla uğraşsın. Herkes uzmanı olmadığı işlere burnunu sokmasın” diyerek eleştirdiği Tarkan’a dün de şu mesajı gönderdi: “Tarkan bu tür teknik işleri bize bırakırsa memnun oluruz. Ben de baraj yapmayı bırakıp şarkı söylemeye kalkarsam işler çok değişir” demişti.

Tarkan’ı dinlemediğini, Eroğlu, “Bazı sanatçılar popüleritesini arttırmak için böyle şeylere giriyor. Tarkan da gündemde kalmak için böyle numaralar çekiyor” diye konuşmuştu. ‘Allianoi’ diye bir yer olmadığı görüşünde de ısrar eden Bakan Eroğlu, “Bazı bilim adamı diye geçinenlerin meşhur olmak için uydurduğu bir yer” demişti.

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