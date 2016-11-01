Sanatçılardan Cumhuriyet'e destek: İsyan ediyoruz

Edip Akbayram, Onur Akın, Suavi, Belkıs Akkale, Orhan Aydın, Melike Demirağ ve Bedri Baykam'ın aralarında bulunduğu bir grup sanatçı, dün yöneticileri ve yazarlarına operasyon düzenlenen Cumhuriyet gazetesini ziyaret etti.

Saat 13:00'de gazetenin Şişli'deki Merkezine kol kola yürüyerek gelen sanatçılar, bina önündeki kalabalık tarafından alkışlarla karşılandı.

"Sanatçılar Girişimi" adına gazeteyi ziyaret ettiklerini söyleyen Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, 1 Kasım'ın saltanatın kaldırıldığı tarih olduğunu hatırlatarak, "Tam da bugün, kendini bu ülkede herşeyin sorumlusu sayan ülkeyi kurum ve kuruluşlarıyla ele geçirip, kendi geleceğini kurmaya çalışan bir çeteleşmenin başındaki insanın aklına karşı, yan yana gelişimizin, birlikte demokratik özgür bir ülke yaratmak için ortaya kurduğumuz çabalarımızı yükseltmenin zamanıdır" diye konuştu.

"Basını susturarak bir yere varan yok"

Cumhuriyet gazetesinin Cumhuriyetle yaşıt olduğunu belirten Ressam Bedri Baykam, "Demokrasinin, laikliğin, Atatürk cumhuriyetinin sesi olmuş bir yayın. Dünyada özgür basını susturarak bir yere varabilmiş, kalıcı olarak istediğini elde edebilmiş hiçbir baskı rejimi olmadı" dedi.

"İsyan ediyoruz"

Ataol Behramoğlu'nun "Dörtlükler" şiirinden bölümler okuyan tiyatro sanatçısı Orhan Kurtuldu ise, "Demokrasiyi çiğneyenlere isyan ediyoruz. Cumhuriyetin kurallarını uymayanlara isyan ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Diktatör yenik düşerse ayağa kalkamayacaktır"

Bir süredir muhalif yayın organının susturulduğunu söyleyen ve sıranın Cumhuriyet Gazetesine geldiğini belirten Suavi de, "Fidel Castro'nun şu söylemi, süreci net olarak tanımlıyor; Bizler mücadelede yenik düşebiliriz, Ancak yeniden ayağa kalkarak deneme hakkımızı kullanırız. Ancak bir diktatör yenik düşerse, bir daha kesinlikle ayağa kalkamayacaktır. Farklılıklarımızı zenginlik kabul ederek yan yana gelmemizin, bu gidişe dur dememizin yolu, demokratik haklarımızı yeniden kullanma kültüründen geçmektedir" diye konuştu.

"Bir gün gelecek" şarkısını söyledi

Melike Demirağ da bir gün gelecek şarkısını söyleyerek, "Dünyanın Türkiye'nin barışta, huzurda kardeşlikte yaşama umuduyla buradayız "dedi.

"Bir yazar bile özgür değilse bütün yazarlar tutsaktır"

Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı Mustafa Köz de sanatçılarla birlikte açıklama yapan isimler arasındaydı. Köz, "Bir yazar bile özgür değilse bu yer yüzünün bütün yazarları tutsaktır" diye konuştu.

"Mikroskopla arasalar da bir şey bulamazlar"

Bugün Şehir Tiyatrolarındaki görevinden uzaklaştırmasının resmi belgesinin kendisine verileceğini söyleyen Tiyatro Yönetmeni Ragıp Yavuz da, " Biz bunları yaşarken, bazı muhabbetler oluyor. Duyuyoruz, 'Yahu o arkadaşın birşeyi var mıydı' .Arkadaşlar, hiçbirimizin hiç birşeyi yok. Onurumuzla üretim yapmaya çalışıyoruz. Laikliğe, Cumhuriyete, Demokrasiye, Barışa sahip çıkmaya çalışıyoruz. Hiçbirimizin birşeyi yok. Mikroskopla arasalar da birşey bulamazlar" diye konuştu.